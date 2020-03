Affaldsheltene og Annemette R. Eriksen håber at få sat fokus på de mange lastbiler, som, de mener, taber skrald og sviner på deres vej gennem Halsnæs Kommune. Foto: Kasper D. Dønbo

Send til din ven. X Artiklen: Affaldshelte med opråb til lastbilchauffører Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Affaldshelte med opråb til lastbilchauffører

Halsnæs - 20. marts 2020 kl. 12:55 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er et stort problem, at plastic, papir og andet affald blæser af lastbiler og trailere. Det mener Halsnæs Affaldshelte, som nu kommer med et opråb til chaufførerne om at huske overdækning, så ikke de sviner omgivelserne til.

- Jeg mener, at der er et lovkrav om, at lastbilerne skal være dækket til, men det er åbenbart ikke nok. Mere information til selskaberne og chaufførerne må være det der skal til.

De skal have af vide, at de skal stramme sig an, og det er jo heller ikke et godt image at have som vognmandsfirma, hvis man sviner i landskabet, der hvor man kører, siger Annemette Rosenborg Eriksen, som står bag forening Halsnæs Affaldshelte.

Et af tilfældene er meldt op på foreningens Facebook-side. Her fremgår det, at en lastbil om morgenen den 28. februar kørte fra rundkørslen ved Sandskårsvej og Hillerødvej mod rundkørslen i Kregme og undervejs fløj en stor mængde af plastic og papir af. I kommentarfeltet melder flere ind, at de har haft lignende oplevelser.

- Det er et stort problem, at affald flyver af både lastbiler og trailer, og jeg hører rimelig tit om det fra andre affaldshelte. Det er ren dovenskab fra chaufførernes side, og det forårsager et stort svineri, som det tager lang tid at rydde op efter, siger Annemette Rosenborg Eriksen.

Finder sig ikke i det I starten var hun den eneste affaldshelt, som bevæbnet med skraldesæk og gribetang gjorde Halsnæs Kommune renere ét stykke affald af gangen, men siden stiftelsen har flere hundrede frivillige affaldshelte meldt sig under fanerne. De ses ofte langs gader og stræder, i grøftekanter eller skovområder, og de lægger ganske ofte mærke til lastbiler, der taber eller har tabt affald.

- Folk ser, at de taber ting og ikke dækker ladet til, og de bliver vrede over det. Jeg kender til flere, som har ringet til de pågældende selskaber, og det vil der nok komme mere af. Folk vil ikke finde sig i det mere, siger Annemette Rosenborg Eriksen.

Appel til virksomheder Affaldsheltene får opbakning fra Anja Rosengreen(SF), udvalgsformand for miljø og plan i Halsnæs Kommune. Hun appellerer til, at de lokale virksomheder tager mere ansvar.

- I disse tider, hvor der bliver snakket meget om CSR (Corporate Social Responsibility, altså virksomhedernes sociale ansvar, red.) burde virksomhederne være mere opmærksomme på at dække deres vogne til, men jeg tror ikke, at de betragter det som et stort problem. De fleste lastbiler kører bare ind og ud af byen, og ser ikke hvad de efterlader sig, fordi de ikke holder til her, siger Anja Rosengreen og fortsætter:

- Derfor vil jeg gerne sende en appel til de lokale virksomheder, der modtager og afsender gods, om at tage ansvar for, at det ikke sker med deres og deres samarbejdspartneres transporter. Vi kan ikke have vognmænd, som ikke tager det alvorligt.

På den lange bane håber SF'eren, at der vil komme striksere regler på området. Hun har derfor taget kontakt til sine partifæller på Christiansborg.

- Jeg har skrevet til vores ordfører på Christiansborg. Som jeg forstår det, betyder den nuværende lovgivning, at vognmændene selv skal vurdere, om der er brug for overdækning eller ej. Jeg kunne godt tænke mig en lov, der enten krævede lukkede vogne eller vogne, som var overdækket, siger Anja Rosengreen.

Kan være smuttere I Nordre Birks Vognmansforening mener formand Ole Frederiksen ikke, at problemet er så stort, som det bliver råbt op til.

- Jeg synes ikke, at det er så slemt. For det meste har vognene net eller presenning på, men det kan da smutte indimellem, må jeg indrømme. Vi minder vores medlemskreds om en gang imellem, at de skal huske det, siger le Frederiksen og fortsætter:

- Men det er nu langt værre med private, der kører trailer og taber en masse. Det ser vi dagligt.

Anja Rosengreens ønske om strengere regler på området, mener han ikke, at der er brug for.

- Som det er nu, skal chaufførerne bruge deres sunde fornuft og dække til, hvis deres last kan flyve af. Det fungere fint, og der mener jeg ikke, at der er brug for strengere regler.