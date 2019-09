Thomas Møller Nielsen (V), formand for Halsnæs Forsyning, havde taget »legetøj« med til byrådsmødet. Foto: Niels J. Larsen

Affald, plejepenge og budget i byrådet

Halsnæs - 13. september 2019 kl. 08:36 Af Niels Jørgen Larsen

Den ambitiøse affaldsplan for Halsnæs Kommune frem mod 2030 blev torsdag aften vedtaget af et enigt byråd, der skulle bruge en time og 20 minutter på at nå igennem en kort dagsorden med kun 11 punkter. Blandt de øvrige var planen for de kommende budgetforhandlinger, de seneste regnskabstal samt ansættelse af mere personale på Plejecenter Arresøparken. Det sidste stemte Dansk Folkeparti som de eneste imod.

Hele vejen rundt i byrådssalen - igen undtagen DF, hvor Walter Christophersen kun bidrog med en kort ironisk replik - var der begejstring for affaldsplanen, der skal sikre at 55 procent af afffaldet fremover bliver genanvendt mod de nuværende ca. 45 procent.

- I Venstre er vi bevidste om at vi ikke kan redde verden fra bunden af vores skraldespande, men vi befinder os i en brydningstid hvor klima og miljø debatten buldre for fuld skrald - herunder et stærkt øget fokus på vores affald- når vi så ikke alene kan redde verden fra bunden af skraldespanden, så er det vigtigt at dette område seriøst lægger billet ind på den klima og miljø del hvor det er muligt og hvor det giver mening, sagde Thomas Møller Nielsen (V), der også er formand for Halsnæs Forsyning om affaldsplanen.

Thomas Møller Nielsen havde til byrådsmødet medbragt små skraldespande og en legetøjsskraldebil for at illustrere affaldsplanen.

I forbindelse med præsentationen af planen for budgetforhandlingerne og fremlæggelse af forventet regnskab pr. 31. juli blev det af borgmester Steffen Jensen (S) og andre påpeget, at man skal have særlig fokus på stigende udgifter på området sygedagpenge.

Byrådet vedtog ekstrabevilling til ansættelser af flere medarbejdere på Plejecenter Arresøparken som et forsøg på at løse de store personaleproblemer man har oplevet på plejecentret i Vinderød. Kun Dansk Folkeparti stemte imod, til undren for det øvrige byråd, der forgæves forsøgte at få de to DF-medlemmer til at stemme for.

Videre var der opbakning i byrådet til det omtalte projekt om »den runde firkant«, der skal hjælpe ensomme ældre, som i dag ikke kan få hjælp af kommunen.