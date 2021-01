Advokat bag kæmpe boligprojekt i tidligere plantage: - Det vil ændre byen

Se billedserie Advokat Gregers Rolighed Lauridsen står bag et nyt projektforslag, der vil opføre en helt ny bydel og med hans ord »ændre Hundested«. llustration: Lars Gitz Architects

UDVIKLING: Efter 14 års ejerskab håber ejeren af Storebjerg at få grønt lys til et storstilet boligprojekt med over 800 ejendomme.

På et stort naturområde i Storebjerg, der i dag er kendt som Magasingrunden eller Magasinskoven, skal der i fremtiden bygge 839 huse, hvis det står til ejeren af grunden, advokat Gregers Rolighed Lauridsen. Han har fremsendt et storstilet projekt til Halsnæs Kommune, hvor han ønsker at opføre et helt nyt boligområde med ungdoms-, single-, familie- og seniorboliger i én og to etager. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er i princippet en hel by, og det synes vi, at området egner sig til, siger Gregers Rolighed Lauridsen til Frederiksborg Amts Avis og fortsætter:

Magasin-byggeriet Det store boligprojekt på Magasingrunden strækker sig over et areal på 143.637 m, hvoraf ca. 57.500 m² ønskes bebygget.

Det omfatter 839 boliger fordelt med 191 ungdomsboliger, 191 singleboliger, 172 familieboliger og 285 seniorboliger. Dertil kommer 1250 p-pladser.

Storebjerg var ejet af Magain fra 1934 til 2006 og blev brugt til sommerlejr og udlejning af sommerhuse til Magasins ansatte.

Siden har det været ejet af Storebjerg I/S - først af flere partnere og senere af Gregers Rolighed Lauridsen alene - På nuværende tidspunkt er projektet kun på tegnebrættet, og vi ved endnu ikke, hvad vi må og ikke må. Men det her er vores ønske og ide, og så må vi jo se, om det skal tilrettes eller reduceres en smule.

Advokaten har siden 2006 ejet det store naturområde gennem selskabet Storebjerg I/S.

- I alle de år har området bare ligget stille. Jeg har gået med forskellige ideer og snakket med flere arkitekter og i sidste ende faldt valget på Lars Gitz, som kom med et helt unikt forslag. Det vil ændre Hundested, siger Gregers Rolighed Lauridsen.

En slange i landskabet Det kuperede landskab har store bakker, åbne udsigtsomåder så vel som tæt beplantet skov og stiforbindelser til Lyngbakkerne mod syd og et ubebygget skovområde mod nord. Samtidig ligger det tæt på stranden, Hundested by samt Vibehus Station.

»Dette gør det attraktivt ikke bare som afvekslende rekreativ oplevelse for besøgende, men samtidig også som muligt område for opførelse af nye boliger«, lyder det i Gregers Rolighed Lauridsens projektforslag.

839 boliger skal slange sig gennem Magasingrundens bakkede landskab. llustration: Lars Gitz Architects

På visualiseringer af projektet ses en slange af bygninger med træoverflader, store vinduespartier og begrønnede tage sno sig gennem og rundt om de bakkede skovområder, stierne og et udsigtspunkt over Isefjord, som siden 1932 har været fredet. Den konstruktion skal sikre udsigt til alle boliger og skabe udendørsrum omkring og mellem bygningerne.

- Vi vil gerne lave noget bæredygtigt byggeri i bæredygtige materialer, som passer ind i det flotte område og stadig giver mulighed for, at folk kan gå rundt derude, siger Gregers Rolighed Lauridsen og nævner, at der i vides muligt omfang er taget hensyn til eksisterende stier og tættere bevoksede områder.

Projektet omfatter desuden en ny bro over jernbanen, som skal forbinde området med Hundested.

Ejet af Magasin Storebjerg var tidligere en privat ejet plantage, og områdets særegne tilnavn kan spores tilbage til de tidligere ejere, Magasin du Nord. I tidsskriftet »Fortidsnyt på Halsnæs« kan man læse, at Magasin overtog grunden fra en af virksomhedens tidligere driftsbestyrer i 1934, angiveligt for at andre kunne få lejlighed til at hente sundhed og styrke deroppe ved Kattegat.

Allerede året efter indviede Magasin sin første teltlejr i området. I de mange følgende årtier voksede en stribe ferie- og sommerhuse frem med navne som »Hotel du Nord«, »Knolden« og »Bjerghytten«, som Magasin lejede ud til medarbejdere på ferie og brugte som udflugtsmål til ferielejr og personaleaktiviteter.

Fornøjelserne varede indtil begyndelsen af 00'erne, hvor Magasin løb ind i alvorlige økonomiske problemer. I sommeren 2006 måtte de derfor afhænde området ved Storebjerg til private ejere - blandt andet Gregers Rolighed Lauridsen.

Storebjerg har fået kælenavnet Magasingrunden, fordi Magasin du Nord i mange årtier ejede og brugte området. Foto: Niels J. Larsen

- Jeg købte det i sin tid med nogle partnere, fordi jeg havde været oppe og se området og synes, at det var helt unikt. Siden overtog jeg ejerskabet selv, og meningen har altid været, at området skulle udvikles. Der har bare ikke ligget konkrete planer, siger han.

En enkelt gang tidligere har ejerskabet haft et projekt på tegnebrættet. Det gik ud på at udstykke en del af området ned mod jernbanen, men finanskrisen i 2008 i vejen, og projektet måtte skrinlægges,

- Det er klart, man går ikke i gang men den slags i en finanskrise, men tiderne er anderledes nu, og her tænker jeg ikke kun økonomisk. For eksempel flytter flere folk nu fra byerne til provinsen, og seniorbofællesskaber skyder op mange steder, lyder advokatens analyse.

Ét samlet projekt Politikerne i Udvalget for Miljø og Plan skal første gang tage stilling til projektet den 13. januar. Her indstiller direktionen, at der igangsættes en lokalplan med en maksimal bebyggelsesprocent på 35 for det areal, som ligger i byzone. Indstillingen går desuden på, at politikerne enten afviser at bruge landzone-området til byudvikling, eller at man undersøger om hele eller dele af området kan byudvikles og indarbejdes i kommuneplanen i 2025.

Det flugter ikke helt med advokatens planer.

- Vores ide er at lave et samlet projekt. Det er ikke meningen, at det skal deles op, siger Gregers Rolighed Lauridsen.

Området er på størrelse med cirka 20 fodboldbaner, men størstedelen af det er udlagt til landzone, og det kan på sigt give problemer.

Han gør det klart, at projektets finansiering ikke er på plads, men at projektet er forelagt mulige investorer.

- Det kræver et godkendt projekt, før den del falder på plads, men planen er, at vi kan starte på første fase af projektet, som er byzone-området - straks efter projektet er godkendt politisk, siger han.

Vil skrue ned Det store område strækker sig over 143.637 kvadratmeter eller omkring 20 fodboldbaner. 19.000 af kvadratmetrene er byzone, hvor der i dag kun ligger to sommerhuse, men størstedelen af arealet - omkring 124.000 kvadratmeter - er udlagt som landzone og rummer 16 sommerhuse og et fælleshus. På begge arealer er bebyggelsesgraden under én procent, men bliver det nye forslag vedtaget vil det samlede område få en bebyggelsesgrad på 40 procent.

I sagsfremstillingen fremgår det dog, at administrationen, at projektet skal nedjusteres i omfang for at fastholde områdets naturmæssige kvaliteter. Her bliver blandt andet nævnt en mulig bebyggelsesprocent på 20 - det halve af projektforslaget.

Administrationen mener desuden, at byggeriet bør etapeopdeles over en årrække.

» Det anbefales at der udarbejdes en udbygningsplan, idet et boligantal på +800 er en stor stigning i rummeligheden for Hundested. Projektet bør derfor etapeopdeles bygges over en årrække. Den eksisterende prognose fra 2020 for Hundested og Lynæs i planperioden de næste 12 år er 425 boliger, så det vil være en markant stigning i boligantallet«, lyder det i sagsfremstillingen.

Endelig vil projektet også kræve en del planarbejde. Landzonearealet er nemlig udlagt til feriehusbebyggelse uden mulighed for yderligere udstykning og bebyggelse, og det vil kræve, at arealet overføres til byzone, og at der tilbageføres et tilsvarende byzoneareal udlagt til boliger, hvis der skal bebygges yderligere. Forbliver området landzone kan der ikke bebygges yderligere end at udskifte de eksisterende sommerhuse.