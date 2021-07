Se billedserie Advokat Tobias Grotkjær Elmstrøm mener, at langt flere Syriens-sager er på vej. Han begrunder det med, at regeringen kigger på, at forholdene i flere syriske områder - blandt andet Aleppa og Hasaka - er sikre nok til at flygtninge kan rejse tilbage. Foto: Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm

Advokat: Mange flere Syrienssager på vej

HJEMSENDELSER: I følge Tobias Grotkjær Elmstrøm står Aleppo og Hasaka højt på listen over områder, hvor regeringen mener, at forholdene er sikre nok til at flygtninge kan vende tilbage.

Det vakte stor opsigt og debat, da Danmark som det første europæiske land vurderede, at forholdene i Damaskus og området omkring Syriens hovedstad er sikre for syriske flygtninge at vende tilbage til - en holdning som hverken FN, EU eller flere hjælpeorganisationer, der arbejder i området, deler. Siden har omkring 500 syriske flygtninge fået revurderet deres sager af Udlændingestyrelsen med henblik på at fratage dem deres midlertidige opholdstilladelse og sende dem hjem, og flere kan snart følge trop.

Advokat Tobias Grotkjær Elmstrøm, som har siddet med flere af de syriske flygtninges sager, forventer, at den danske regering snart vil udvide det område i Syrien, hvor forholdene er sikre nok til, at flygtninge kan vende hjem.

- I følge mine oplysninger kigger regeringen angiveligt på at klassificere flere områder på samme vis som Damaskus. Det gælder blandt andet Hasaka og området omkring Aleppo, siger Tobias Grotkjær Elmstrøm, advokat og partner i advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm

- Tager man det skridt, så er min forventning, at antallet af Syrien-sager stiger markant efter sommerferien.

Fejlen ligger ved ankomsten Alle flygtninge, som får afvist en forlængelse af deres midlertidige opholdstilladelse, har mulighed for at prøve deres sag af i Flygtningenævnet. I nævnets lokaler på Adelgade i København foran tre nævnsmedlemmer og en repræsentant fra Udlændingestyrelsen, at Tobias Grotkjær Elmstrøm gør sit arbejde, stiller spørgsmål og procederer.

- Ofte består mit arbejde i at hjælpe flygtninge med at få eller beholde en opholdstilladelse. Jeg ser tit, at myndighederne simpelthen ikke tror på flygtninge og deres forklaringer. Der er jeg er med til at bygge deres troværdighed op, siger han.

Tal fra Flygtningenævnet viser, at de per 7. maj i 2021 havde behandlet 100 personsager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelser vedrørende syriske statsborgere, spontan asyl, udsendelse, etc. En gennemgang af sagerne viser, at Flygtningenævnet har omgjort Udlændingestyrelsens afgørelse i 35 tilfælde, stadfæstet den 53 gange mens 13 sager er hjemvist til fornyet behandling.

Syrienssager Statistik for perioden 21. juni 2019 til 7. maj 2021 vedrørende Flygtningenævnets afgørelser i sager om syriske statsborgere. Flygtningenævnet behandlede den 21. juni 2019 de første prøvesager vedrørende syriske statsborgere fra Damaskus, hvorfor statistikken beregnes herfra.



Statistikken omfatter spontansager, sager om nægtelse af forlængelse, inddragelse og bortfald samt udsendelsessager (§§ 49 a og 49 b).



2021 (per 7. maj): 100 sager

Stadfæstet: 52

Omgjort: 35

Hjemvist: 13



2020: 72 sager

Stadfæstet: 48

Omgjort:15

Hjemvist: 9



2019: 40 sager

Stadfæstet: 20

Omgjort: 16

Hjemvist: 4



I alt har nævnet siden juni 2019 således truffet afgørelse i 212 personsager, hvoraf 120 personsager er stadfæstet, 66 personsager er omgjort og 26 personsager er hjemvist.



Per 7. maj verserer desuden 173 personsager vedrørende syriske statsborgere.



- Det er en højere omgørelseprocent, end vi normalt ser, siger Tobias Grotkjær Elmstrøm.

Gik ikke dybt nok I følge Berlingske ender en relativt stor andel af de udsatte syrere fra hovedstaden Damaskus med at få et bedre beskyttelsesgrundlag i form af en ny og mere langvarig opholdstilladelse efter flygtningekonventionen, når udlændingemyndighederne behandler deres sag på ny.

Tobias Grotkjær Elmstrøm har et bud på, hvad der er årsagen til de mange omgjorte sager, og at flere syrere får en ny opholdstilladelse.

Han mener, at svaret skal findes i årene mellem 2014 og 2016, hvor mange tusind syriske flygtninge kom til Danmark. Her blev langt størstedelen af flygtninge i følge advokaten tildelt en midlertidig opholdstilladelse. Den er beskrevet i Udlændingelovens paragraf 7, stk. 3 og kan gives, hvis der er særlig alvorlige situationer i flygtningenes hjemland. Tobias Grotkjær Elmstrøm refererer hjemmevant til den midlertidige opholdstilladelse som en »7.3'er«.

Isa Kali er en af de flygtninge, som regeringen ønsker rejser retur til Damaskus-området, og flygtninge fra andre områder kan efter ferien kigge ind i samme skæbne. Foto: Kasper D. Dønbo

- Dengang flygtninge kom, var Udlændingestyrelsen ikke dybt nok inde i arbejdet. De forsømte at spørge ind til ansøgernes individuelle problematikker og gav bare alle en 7.3'er, som man nu forsøger at inddrage igen, siger han.

Men der findes andre paragraffer i loven, som styrelsen med fordel kunne have taget i brug. Hvis en flygtning er individuelt forfulgt og på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser risikerer dødsstraf, tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling er det muligt at opnå asyl efter Udlændingelovens paragraf 7, stk. 1 og 2.

- Var man gået i dybden med ansøgningerne dengang, så ville flere syriske flygtninge formentlig have fået 7.1 eller 7.2. Så havde de haft et stærkere opholdsgrundlag, og det havde været sværere for dem at få inddraget deres opholdstilladelser. Færre ville derfor have stået i den her situation i dag.

- Sådan burde det ikke være, men det er sandheden, siger Tobias Grotkjær Elmstrøm.

Kurder i udrejsecenter En af de mange flygtninge, som allerede har været under de danske myndigheders lup er den 28-årige statsløse kurder Isa Kali, som til daglig bor i Frederiksværk, men oprindeligt kommer fra byen Al Malikiyah - på kurdisk kaldet Dêrik - i det nordøstlige Syrien. Han arbejdede og boede i Damaskus, inden han flygtede til Danmark, og de danske myndigheder vil derfor sende ham tilbage til hovedstaden, selvom han hverken har familie eller anden tilknytning til området.

Selv frygter Isa Kali, at han som statsløs kurder i den værnepligtige alder vil blive tvangsrekrutteret til militæret. Alle statsløse kurdere har nemlig fået mulighed for at erhverve sig syrisk statsborgerskab, og derfor betragter de syriske myndigheder dem som syriske statsborgere. Alternativet er fængsel, eller det der er værre, hvis han nægter.

Men de danske myndigheder deler ikke holdning, og i december sidste år fik Isa Kali derfor besked om, at hans midlertidige opholdstilladelse ikke bliver forlænget.

I starten af juni var den 28-årige kurder med sin advokat Tobias Grotkjær Elmstrøm i Flygtningenævnet med sagen. Her blev truffet afgørelse om, at Isa Kali får inddraget sin midlertidige opholdstilladelse.

- Vi har søgt om at få sagen genoptaget, fordi vi har fremlagt nye oplysninger. Men det har ikke opsættende virkning, så hjemsendelsesprocessen går videre, siger Tobias Grotkjær Elmstrøm.

I følge advokaten ønsker Isa Kali ikke at rejse til Syrien, og da Danmark ikke har en samarbejdsaftale med Assads regime, vil den 28-årige kurder i stedet blive anbragt på et udrejsecenter, hvor han ikke må arbejde, studere eller se sin familie og venner.

Vigtigt at være kritisk Centralt i Isa Kali og mange andre flygtninges sager er spørgsmålet om, hvorvidt det vil være sikkert for dem at rejse til Syrien. Historisk set er kritikere af præsident Assads regime blevet fængslet, tortureret eller dræbt, og de danske myndigheder hjemsender ikke flygtninge, som risikerer sådan en straf. Derfor har fået stor betydning, hvor aktivt og offentligt flygtninge har kritiseret Assad-styret.

- Det har meget at sige, om man kan dokumentere, at man ved en tilbagevenden til Syrien vil være i fare for at blive tilbageholdt, fængslet eller det, som er værre. Ved at udtrykke sig kritisk så burde man opfylde betingelserne, siger Tobias Grotkjær Elmstrøm.

En åben profil på sociale medier, kritisk udsagn og meget gerne en optræden i medierne er derfor blevet vigtige redskaber for de flygtninge, som ønsker at opnå opholdstilladelse.

- I Isas sag har vi vist billeder af, at han har deltaget i demonstrationer og brændt Erdogans flag af, men vurderingen fra nævnet var, at man ikke kunne forvente, at det var kommet til de syriske myndigheders kendskab. Men hvordan dokumenterer man, at det faktisk gør sig gældende? Det krav er simpelthen for stort at løfte, siger advokaten.

Han anerkender dog, at der skal være en form for bevisbyrde, så man ikke uden videre kan påkalde sig en status som kritiker af et regime.

- Ellers kan det accelerere i en grad, hvor alle flygtninge bare står og tager billede af sig selv til en demonstration, siger Tobias Grotkjær Elmstrøm.