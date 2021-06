Team Ærligt i Liseleje, fra venstre: Chelle, Anja, Malene og to gange Andreas. Foto: Thomas Quvang

Ærligt: Ny café i hjertet af Liseleje

Team Ærligt i Liseleje glæder sig til lang og varm sommer

Halsnæs - 02. juni 2021 kl. 06:41 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

"Det var faktisk en erhvervsdrivende her fra Liseleje, som fortalte at lokalet stod tomt, og at det var en oplagt mulighed for en café". Indehaverne af den nyåbnede Café Ærligt i hjertet af Liseleje Chelle og Andreas havde ikke brug for meget betænkningstid, da lejligheden bød sig dengang, parret fra Slangerup slog til, og kunne åbne Café Ærligt lige op til påskedagene. Chelle og Andreas har nu Café Ærligt i fem byer i Nordsjælland, udover Liseleje er det i Slangerup, Frederikssund, Birkerød og Værløse. Alle fem med ens koncept, med den ekstra gode service og kvalitet i højsædet og altid tager man imod sine gæster i øjenhøjde og med et smil på læben til en hyggesnak over disken:

Faldet godt til "Der var mange nysgerrige blikke og mange skulle stikke hovedet indenfor og hilse på, da vi gik og satte caféen i stand i vinter, og jeg synes vi er blevet taget rigtig godt imod, har fået mange positive tilkendegivelser og vi er faldet godt til. Liseleje er et rigtig dejligt sted", lyder det fra 'Team Ærligt-Liseleje' som udover Chelle og Andreas består af daglig leder Malene, Anja samt Andreas bag disken. Og det er et team der ser frem til en rigtig travl sommer, hvor der skal langes god kaffe, frisk brød og kager samt ikke mindst hjemmelavet is over disken til sommerens gæster: "Vi får frisk brød og kager hver morgen fra eget bageri i Birkerød og vores hjemmelavede is kommer fra eget ismejeri i Frederikssund. Alt i caféen laver vi selv helt fra bunden, lige fra vores sirup til vores pesto og alt der i mellem. Ligeledes bruger vi lokale råvarer, og støtter op om det lokale så meget som muligt", fortæller indehaverne som holder åben alle ugens syv dage, fra kl. 8-18 mandag til torsdag, kl. 7-21.30 fredag og lørdag samt kl. 7-16 om søndagen.

Fyldt med idéer Og selv om der forventes en meget travl sommer, så er det en nyåbnet café fyldt med masser af idéer og tanker omkring spændende tiltag: "Vi forsøger hele tiden af have fingeren på pulsen i lokalområdet, og vil lave forskellige tiltag som eksempelvis 'barnevogns-tilbud' mandag formiddag. Hvis man alligevel er ude og trille med barnevognen, så er der et fint tilbud for en kop kaffe og en kage, eller 'Senior-onsdag', hvor der om formiddagen er gode tilbud, samtidig med at aviser og ugeblade kan læses over en god kop kaffe med lidt sødt til", lyder det fra Team Ærligt der i samme moment tilføjer: "På alle Ærligt caféerne er der tillige rabat til studerende, og det gælder selvfølgelig også i Liseleje". Og selvfølgelig kan Café Ærligt følges på sociale medier, Facebook og Instagram, hvor der som oftest vil være præsentation af spændende nyheder, kommende events, konkurrencer og meget, meget mere.