UKCs bestyrelsesformand Frederik Germann vil gerne mødes med havnefogeden til en snak om de unge ballademagere. Men han skal i følge Søren Brink ikke regne med, at havnen stiller arealer til rådighed for de unge.

Ærgerlig formand: Vi har forsøgt at tale med havnen om de unge

Halsnæs - 11. maj 2020 kl. 04:14 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for Unge- og Kulturcentret (UKC) i Halsnæs, byrådsmedlem Frederik Germann (V), var ærgerlig i mere en én forstand, da han i weekenden slog op i Frederiksborg Amts Avis og læste om, at Hundested Havn har store problemer med unge, der udøver hærværk på bygninger, inventar, veje og pladser.

- Øv, hvor er jeg trist, når jeg læser den nyhed her lørdag morgen. Det er simpelthen ikke okay, at der foregår hærværk mod de mange erhvervsdrivende på havnen. Endnu værre er det, at forældrene tager deres børn i forsvar. Min holdning er, hvis man har gjort noget dumt, så må man også tage konsekvensen og ansvaret, skriver Frederik Germann til Frederiksborg Amts Avis.

I mailen gør han det klart, at han samtidig er ærgerlig over, at havnen i efteråret afviste at mødes med UKCs bestyrelsesformand og leder til en snak om unge i Hundested.

- Allerede tilbage i efteråret greb jeg muligheden for dialog vedrørende unge og Hundested Havn med havnefogeden. Vi havde talt om det i UKCs bestyrelse, efter flere medlemmer (inklusiv jeg selv) havde modtaget henvendelser fra unge og forældre om havnen, skriver Frederik Germann.

Mødet skulle handle om, hvorvidt der kunne findes et sted på havnen, hvor de unge kunne opholde sig og være - selvfølgelig uden at lave hærværk eller sætte sig på virksomheders borde og bænke.

- Havnen afviste pure et møde, da der ikke var noget at tale om, skriver Frederik Germann og fortsætter:

- Mit tilbud står ved magt til havnefogeden. Jeg mødes glædeligt og tager dialogen.

Bortviser unge Havnefoged Søren Brink afslørede i weekenden, at havnen har hyret et vagtselskab, som skal køre i området døgnet rundt. Det sker fordi, havnen i mange uger har oplevet problemer med grupperinger af unge, der udøver hærværk.

- Vi har kæmpe problemer med store grupper af unge mennesker - op mod 20 personer sammen - som overmaler bygninger, knuser flasker på pladser og veje, brænder hul i borde, hiver wirer ned og laver andre former for hærværk, sagde Søren Brink i weekenden til Frederiksborg Amts Avis.

Havnen har samtidig indført strikse bortvisningsregler, så grupper af unge med alkohol bliver bortvist fra havnens område. Det er allerede sket flere gange.

En ærgerlig udvikling i følge Frederik Germann.

- Jeg forsvarer som sagt på INGEN måder hærværk, og tolererer det heller ikke. Men Hundested havn er på alle måder et vidunderligt sted, så bør man ikke kunne finde ud af noget? Jeg tænker, at vi kunne undgå en masse hærværk, samt kedelige sager, hvis vi kiggede sådan på det, skriver Frederik Germann.

Ikke vores ansvar Havnefoged Søren Brink gør det klart, at han gerne vil mødes med UKC og Frederik Germann.

- Jeg er da interesseret i at mødes, hvis han kan komme med en løsning på problemerne, siger Søren Brink.

Han gør det samtidig klart, at det ikke er havnens ansvar at stille områder til rådighed for de unge, som Frederik German ellers forslår.

- Det kan de finde en offentlig grund til. Hvorfor er det en privat grundejer, der skal stille arealer til rådighed for byens unge? Vi forsøger at drive en virksomhed, hvor vi gør brugere og gæster af havnen tilfredse. Der hjælper det ikke, at grupper af unge mennesker ødelægger det for os, siger Søren Brink.