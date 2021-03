Send til din ven. X Artiklen: Ændringer på vej på ungeområdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ændringer på vej på ungeområdet

Kun få unge fra Ølsted og Melby kommer i ungdomsklubben på den gamle brandstation i Frederiksværk - der lægges bl.a. op til to nye lokale klubtilbud for 7.-9. klasse

Halsnæs - 15. marts 2021 kl. 09:26 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Da UKC (Unge- og Kulturcentret) blev etableret på den gamle brandstation i Frederiksværk, var forventningen, at unge fra hele kommunen ville strømme til.

Men i virkelighedens verden er det mest de unge fra Frederiksværk (63 procent), som kommer på brandstationen.

47 procent af de unge fra Hundested bruger UKC i Frederiksværk, mens det samme kun gælder 13-19 procent af de unge fra Melby- og Ølstedområdet.

Proces sat i gang UKC vil have godt af en omorganisering, mener Helge Friis (S), udvalgsformand for Skole, Uddannelse og Dagtilbud. Han har derfor sat gang i en proces på ungeområdet:

"Vi kan konstatere, at den måde klubdelen, som den er i dag, ikke tiltrækker nok unge fra Ølsted og Melby. "

"Da vi lavede den forkromede klubløsning på den gamle brandstation, havde vi forestillet os, at de unge ville valfarte til Frederiksværk. Men de unge fra Ølsted og Melby søger ikke klubben i Frederiksværk, og der er også mange unge, som bliver i Hundested," siger Helge Friis og fortsætter:

"Det er ærgerligt. Og så er det, jeg synes, vi må spørge os selv: Kan vi gøre et eller andet? Kan vi lave et ekstra, lidt mindre forkromet, klubtilbud lokalt i Ølsted og Melby?"

"Her kan de unge måske også få øjnene op for de mange gode tilbud, som er på brandstationen, i både ungdomsskole og klub."

"Jeg har set, at Ungerådet er bange for, at man vil splitte de unge op. Men det vil jeg godt slå fast, at det er slet ikke tilfældet. Der er tale om et ekstra tilbud til 7.-9. klasse eleverne i Ølsted og Melby. "

"Alle øvrige klubtilbud i både Frederiksværk og Hundested fortsætter som i dag. Og man er som ung velkommen på alle matrikler," fastslår Helge Friis.

Ungeråd vil med på råd "Hvorfor vil I nu lave om i det igen?"

Det spørgsmål stiller Ungerådet Halsnæs på sin Facebookside, hvor der også oplistes en række bekymringer for de foreslåede ændringer.

Ikke mindst opdelingen af ungdomsklubber i fire byer og i to aldersgrupper.

"Hele pointen med at komme i klub er jo, at man møder andre unge i alle aldre fra andre skoler og byer," skriver Ungerådet blandt andet.

I første omgang var Ungerådet bange for, at politikerne ville træffe beslutning om ny struktur hen over hovedet på de unge selv.

Men Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud lover, og at der i høringsfasen lægges "særlig vægt" på inddragelse af både Ungerådet og det fælles elevråd.

Det kvitterer Ungerådet for således:

"Vi ser frem til at blive inddraget i processen, men forhåbentlig ikke først når I er så langt, at vi ikke kan påvirke udfaldet eller den nye struktur."

Venstre glade for proces Frederik Germann (V), som også er UKC-formand, har denne kommentar:

"Vi er glade i Venstre for, at der nu kommer en proces på ungeområdet. Sagen kommer til at gøre, at der kommer flere midler på ungeområdet og til UKC, hvilket vi naturligvis er meget glade for."

"Vi ønsker, at Brandstationen i Frederiksværk stadig skal være den store ungdomsklub, hvor der vil være rigtig mange tilbud."

"Derudover trækker Regnbuen i Hundested også rigtig mange unge til - så det er også et vigtigt sted at have en klub."

"Men tal og undersøgelser viser, at der ikke er nok unge i Melby og Ølsted, som får brugt UKCs tilbud."

"Vi ønsker at alle unge i målgruppen benytter sig af UKCs tilbud. Derfor vil vi i processen lægge stor vægt på at lytte til Ungerådet, det fælles elevråd, medarbejdere, bestyrelse og forældre/unge, som ikke har benyttet sig af tilbuddet," udtaler Frederik Germann.

Fakta: Processen, der skal føre til ændret organisering af Unge- og Kulturcentret, tager udgangspunkt i dette scenarie:

- Klubben decentraliseres til: Hundested, Ølsted og Melby og Frederiksværk for 7.-9. klasse.

- Efter 9. klasse går man på ungdomsskolens klubdel i Frederiksværk frem til det 18. år.

- Musikskolen selvstændiggøres.

- 10. klasse og ungdomsskolen forbliver på brandstationen.

- Klubtilbuddet i Frederiksværk er ligeledes på brandstationen.