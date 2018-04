Se billedserie Foto: unknown

Ældrerådet raser over ny flex-pris

Halsnæs - 25. april 2018 kl. 05:15 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældrerådet i Halsnæs Kommune føler sig groft tilsidesat. Fredag eftermiddag sendte kommunen en pressemeddelelse ud om, at grundtaktsprisen på flexture stiger med 50 procent, fra 24 til 36 kroner. Og da Ældrerådet i løbet af weekenden fandt ud af det, så var det første gang, de hørte noget som helst til den beslutning.

Og det er slet ikke i orden, mener en oprørt Poula Thrane, formand i Ældrerådet.

- Vi har intet hørt. De har tilsidesat ældrerådets høringsret. Man kan slet ikke beslutte det uden at høre Ældrerådet. Vi har brugt tid på, siden vi så det på nettet, at kigge alle dagsordener igennem, og det har slet ikke været behandlet i de dagsordener. De melder prisstigningerne ud uden at give Ældrerådet mulighed for at udtale sig. Det er noget af det mest grove, der er sket, og vi er meget vrede, siger hun.

Ældre uden bil rammes

Beslutningen om hæve priserne på flexture har byrådet taget i forbindelse med det store sparekatalog, som Socialdemokratiet, SF, Venstre og Enhedslisten vedtog i marts for at lukke et hul på cirka 35 millioner kroner i kommunekassen. Ved at øge priserne på flexture, forventer man at spare 140.000 kroner i 2018 og 270.000 kroner årligt i årene fremover.

Prisforøgelserne kommer til at gøre ondt på de ældre, mener Poula Thrane. Hun påpeger, at politikerne specifikt henviste til at flextur var en mulighed, da man for to år siden justerede busruterne.

- Dengang man ændrede busruterne i 2016, gjorde vi opmærksom på de forringede forhold. Der sagde politikerne, at man jo kunne tage flextur. Det medførte flere, der ville bruge flextur. Nu, hvor man har fået flere, sætter man prisen op. Det er så grotesk. Det bliver helt umuligt for pensionister og ældre der skal til læge, tandlæge eller har et ærinde på rådhuset. De skal give 48 kroner fra Hundested til Frederiksværk hver vej, siger hun.

Hun nævner desuden ældre uden bil, der bor i for eksempel Asserbo, eller Liseleje, hvor busserne kører med totimesdrift.

Vil gøre indsigelse

Formand for kommunens udvalg for ældre og handicappede, Lisbet Møller (EL), forstår delvist Ældrerådets kritik.

- Forslaget var heller ikke min kop te, men jeg vedkender mig ansvaret. Vi har været overalt og i alle kroge for at spare, siger hun.

Lisbet Møller påpeger derudover, at flextursforslaget har ligget offentligt tilgængeligt, men hun er ikke afvisende for, at man kunne have informeret bedre overfor Ældrerådet.

Poula Thrane mener derimod, at byrådet har opført sig uanstændigt.

- Vi vil gøre indsigelse mod, at man ikke har haft det til høring i Ældrerådet. Så må vi se hvor langt det kommer, siger hun.