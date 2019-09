Formand for Ældrerådet Poula Thrane. Foto: Allan Nørregaard

Ældrerådet ikke overrasket over kritik

Halsnæs - 18. september 2019 kl. 09:48 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer ikke bag på Ældrerådet i Halsnæs at den kommunale hjemmesygepleje af Styrelsen for Patientsikkerhed har fået flere påbud og at styrelsen udtaler hård kritik efter et tilsynsbesøg tidligere på året.

Halsnæs Kommune har fået tre konkrete påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der i rapporten vurderer at der er større problemer af betydning for patientsikkerheden. Halsnæs Kommune beklager, men henviser til at kritikken primært handler om manglende dokumentation, og man giver udtryk for, at ingen borgere har lidt overlast.

Det forsklaring finder dog ingen forståelse hos Ældrerådet.

- Vi er særdeles tilfreds med den vægt man lægger på dokumentation og journalføring (patientens problemer), da det er helt grundlæggende for den indsats, borgeren har brug for. Derfor finder vi ingen formildende omstændigheder ved, at det hovedsagelig er disse punkter, der har været kritik af. Det er jo også disse punkter, der ligger til grund for deres samlede vurdering, siger formand for Ældrerådet Poaula Thrane og fortsætter:

- Ældrerådet har igennem mange år netop peget på denne problemstilling , hver gang vi har givet høringssvar til de årlige tilsynsrapporter fra BDO hos Hjemmeplejen og på Plejecentrene. Også på Embedslægens tilsynsrapporter, som desværre blev nedlagt for to år siden. Man har fra forvaltningens side - og politikernes side - aldrig lagt synderlig vægt på disse punkter, hvorfor man heller aldrig har fået rettet op på den manglende indsats på netop dette område, hvilket har medført, at man ude i hjemmeplejen og på Plejecentrene heller ikke på noget tidspunkt har fået rettet op på disse mangler. Den eneste gang dette er sket er, da Embedslægen for to år siden gav en sønderlemmende kritik på en af vores plejecentre, hvor man også fik opfølgende besøg.

Ældrerådet har fået mange henvendelser fra borgere, der har klaget over indsatsen fra hjemmesygeplejen, og det har man gjort både forvaltning og politikerne opmærksom på.

- Det har drejet sig om både meget kritisable og tragiske eksempler - bl. a. at en sygeplejerske kan møde op til en terminal patient med den bemærkning: Nå - hvad er det så, jeg skal gøre for dig. Det er jo her, man inden besøget skulle have læst i journalen, hvor alvorlig situationen var, og hvad indsatsen var, fortæller Poula Thrane.

Forklaringen fra Halsnæs Kommunes side om at man har været igang med at overgå til et nyt system, har man i Ældrerådet også hørt før.

- Det allervigtigste - for at borgeren kan modtage den bedst mulige pleje - dokumentation og journalføring (patientens problemer), har man nedprioriteret på trods af, at man jævnligt er blevet gjort opmærksom på problematikken af Ældrerådet. Ældrerådet er meget bevidst om, at Hjemmesygeplejen på mange områder gør et godt stykke arbejde, og at mange borgere er tilfreds med den hjælp og støtte, de får, men nu er det altså dokumenteret, at Halsnæs Kommune ikke har levet op til de lovmæssige krav på nogle områder, som altså er vigtigere end både forvaltningen og politikerne hidtil har villet erkende. Dette må politikerne så tage højde for i de kommende budgetforhandlinger, siger Poula Thrane.

