Så er det nu, du skal melde dig, hvis du vil være med til at 'holde politikerne i ørerne' på ældreområdet. Nuværende formand og næstformand for Halsnæs Ældreråd, Poula Thrane og Ib Schaldemose (foto), genopstiller ikke til Ældrerådsvalget 16. november. To andre rådsmedlemmer genopstiller heller ikke. Der skal vælges ni ældrerådsmedlemmer - de øvrige kandidater bliver suppleanter efter stemmetal. Foto: Kim Larsen.

Ældrerådet har brug for nye kræfter

Fire af de ni medlemmer af Halsnæs Ældreråd stiller ikke op til det kommende Ældrerådsvalg, som finder sted 16. november

Halsnæs - 03. august 2021 kl. 12:58

Er du over 60 år og bor i Halsnæs Kommune, så er Halsnæs Ældreråd dit talerør overfor kommunen.

Alle 60+ årige borgere i Halsnæs har stemmeret ved Ældrerådsvalget, hvor de ni medlemmer af Ældrerådet vælges for en fire-årig periode.

Og alle 60+ årige kan stille op til valget.

Som medlem af Ældrerådet kan du være med til at præge den politik, der føres på ældreområdet i Halsnæs.

Nye kræfter søges Der er valg til Ældrerådet tirsdag 16. november - samtidig med kommunalvalget.

Der er brug for kandidater, for fire ud af de ni nuværende medlemmer stiller ikke op til genvalg.

Blandt dem den nuværende formand og næstformand.

Poula Thrane har siddet i Ældrerådet i tre perioder, altså 12 år. Først fire år som næstformand, og derefter 8 år som formand.

Efter valget i 2017 havde hun egentlig tænkt sig kun at blive som formand i to år. Men resten af rådet fik hende overtalt til at fortsætte perioden ud. Men nu er det slut

"Nu ønsker jeg at stoppe endegyldigt for at nyde tilværelsen sammen med min mand. Jeg bliver 80 år til april 2022," fortæller Poula Thrane.

Næstformand Ib Schaldemose har siddet i Halsnæs Ældreråd i to perioder, altså otte år. Han er 83 år, og har valgt ikke at genopstille.

Forskellighed er en styrke "Det er meget interessant at sidde i Ældrerådet. Man skal forberedt på at sætte sig ind i mange ting, der er meget at læse. Men så har man også en rimelig indflydelse. Vi ville godt have endnu større indflydelse, men det er bestemt ikke spildt arbejde - vi får noget ud af det," fastslår Ib Schaldemose.

De nuværende ni medlemmer af Halsnæs Ældreråd har meget forskellige baggrunde. Og det er en stor styrke, er de to snart forhenværende ældrerådsmedlemmer enige om:

"Alle har noget, de er gode til. Jo mere forskellige vi er, jo mere inspirerende er det - og jo flere vinkler får vi belyst tinge fra. Man skal bestemt ikke lade sig bremse af, at man ikke på forhånd ved en masse om området ," siger Poula Thrane.

De er begge helt trygge ved, at de fem, som genopstiller, kan føre Ældrerådsstafetten flot videre i samarbejde med de nye medlemmer i rådet:

"De er så meget inde i arbejdet, at vi er helt trygge ved at de nok skal føre arbejdet godt videre," lyder det samstemmende.

Forudsat selvfølgelig at de fem bliver genvalgt.

Håber på 20 kandidater Ved de seneste tre Ældrerådsvalg, har der hver gang været ca. 20 kandidater på stemmesedlen at vælge imellem.

Det antal håber Poula Thrane og Ib Schaldemose, at man når op på igen til dette valg.

Men der er lidt vej endnu, for indtil videre er det kun de fem omtalte medlemmer af det nuværende Halsnæs Ældreråd, der har meldt sig på banen.

Derfor sender de en kæmpe opfordring til at stille op!

Medlemmer af Ældrerådet får et honorar for det månedlige møde, og derudover får man forplejning til alle former for mødevirksomhed samt dækket al kørsel. Man får altså dækket alle udgifter.

Derudover har Ældrerådet et beløb til rådighed, så medlemmerne kan deltage i relevante møder og konferencer.

Desuden får alle medlemmer stillet bærbar pc og printer til rådighed hjemme for hele perioden.

Hvad laver man? Ældrerådet fornemste opgave er at skabe så gode vilkår som muligt for kommunens ældre.

Det sker i samarbejde med de folkevalgte byrådspolitikere.

Alle sager, som vedrører ældre borgere, kommer i høring hos Ældrerådet, inden der træffes politiske beslutninger i udvalg eller byråd.

Det kræver selvfølgelig en del læsearbejde at sætte sig ind i disse sager forud for det månedlige møde i Halsnæs Ældreråd

Som regel er der rimeligt fodslag i Ældrerådet. Kun tre gange i denne periode har man ikke kunne tale sig til enighed, så det har været nødvendigt at skride til afstemning.

Ikke alt er lyserødt Ikke alt er lyserødt og en dans på roser. Ældrerådet har oplevet, at Halsnæs Kommune, især i starten af covid-19, har været lidt træg med at fremsende sager til behandling. Og rådet har også oplevet, at der træffes beslutninger, helt uden Ældrerådet er blevet involveret.

FAKTA Har du spørgsmål omkring Halsnæs Ældreråd, er du velkommen til at kontakte Poula Thrane på tlf: 2945 1913 eller pr. mail: pthrane@jubii.dk.

Ønsker du at stille op til Ældrerådsvalget, skal du tilmelde dig på en særlig blanket. Den kan findes på kommunens hjemmeside www.halsnaes.dk (skriv "ældrerådsvalg" i søgefeltet), eller kontakt Monica Staunstrup, mail: mosta@halsnaes.dk eller tlf. 4778 4036. "Vi har meddelt både borgmester, og cheferne inden for området, at det er imod lovgivningen, og vi forventer nu, at det ikke sker i fremtiden. Vi er ikke glade for at sende en sådan sag til ankenævnet, men vi er også blevet enige om, at nu skal det fungere efter regler - ellers må vi tage det beklagelige skridt," siger Poula Thrane og fortsætter:

"Vi er også meget bevidst om, at man efter at have nedlagt Centerrådsmøderne på kommunens plejecentre ved årsskiftet 2019/2020 endnu ikke har etableret det demokratiske organ "Rum for dialog" som erstatning for Centerrådsmøderne."

"Det vil sige, at der i øjeblikket ikke er noget formelt demokrati på plejecentrene. Dette er påpeget over for både borgmester og cheferne, men det undskyldes med covid-19."