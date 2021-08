Poula Thrane og Ældrerådet er ikke tilfredse trods nye positive tilsynsrapporter. Foto: Allan Nørregaard

Ældrerådet deler ikke glæde over tilsynsrapporter

Halsnæs - 28. august 2021 kl. 09:21 Af Niels Jørgen Larsen

Ikke uventet deler Ældrerådet i Halsnæs Kommune ikke den glæde over de seneste tilsynsrapporter fra to af kommunens plejecentre og hjemmeplejen, som formand for Udvalget for Ældre og Handicappede Thue Lundgaard (EL) har udtrykt i Frederiksborg Amts Avis - og kommunen efterfølgende har gjort i en pressemedddelse.

Tilsynsrapporterne er udført af kommunens eksterne leverandør BDO og gav for alle overvejende de højeste karakterer »Særdeles tilfredsstillende« og »Meget tilfredsstillende«, mens de laveste bedømmelser var »Tilfredsstillende«. I sit høringsvar til udvalgsmødet tirsdag, hvor rapporterne blev fremlagt, anfører Ældrerådet en række punkter i forhold til de enkelte tilsynsrapporter, og man udtrykker igen sin generelle skepsis overfor tilsynene.

»Hvor stor vægt man kan give disse vurderinger, stiller BDO selv spørgsmålstegn ved, med deres bemærkninger om, at tilsynets resultat er et øjebliksbillede. Det er Ældrerådets holdning, at man først kan have fuld tillid til resultatet af en sådan undersøgelse, hvis det bliver et fuldstændigt uvildigt organ, der foretager disse og at de foregår på forskellige tidspunkter - og ikke på tre af hinanden følgende dage. Ligesom vi stiller spørgsmålstegn ved, hvor uanmeldt de er, når man har indhentet accept fra beboerne på forhånd,« skriver Ældrerådet i sit høringssvar.

Om Plejecenter Løvdalen, der i fire af otte målepunkter må nøjes med »Tilfredsstillende«, anfører Ældrerådet at der forekommer mange anbefalinger i rapporten.

»Ældrerådet vil anbefale, at man tager disse henstillinger særdeles alvorligt. Vi hæfter os især ved, at der stadigvæk er mangler i handlingsanvisning i Hverdagsliv, og at anbefalingen går på, at disse opbygges på en ensartet og systematisk måde samt beskriver alle relevante indsatser. Dette problem har været påpeget i over 5-6 år og vi forstår ikke, at man stadigvæk tolerere, at det ikke er i orden.«

Formand for Udvalget for Ældre og Handicappede Thue Lundgaard (EL) fremhævede forleden at de positive tilsynsrapporter skyldes at personalet og ny ledelse på plejecentrene havde været i stand til at løfte kvaliteten, oven i købet i en tid hvor Corona havde givet en række problemer.