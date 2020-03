Ældrerådet: Uacceptable forhold

Ældrerådet i Halsnæs Kommune lægger ikke fingrene imellem i et høringssvar til Udvalget for Ældre og Handicappede og byrådet om den årsrapport om uanmeldte tilsyn af hjemmeplejen og plejecentrene i kommunen, som blev omtalt i Frederiksborg Amts Avis lørdag. Om begge dele bruger man ordet uacceptabelt.

»Ældrerådet må konstatere, at der er meget stor forskel på den kvalitet borgerne modtager i Halsnæs Kommunes Hjemmepleje. Det er helt uacceptabelt for de ældre borgere i en så lille kommune, som Halsnæs faktisk er.«

»Der er også denne gang udtalt, at man har arbejdet målrettet med sidste års anbefalinger, men alligevel er det de samme problemstillinger der påpeges igen. Derfor må Ældrerådets konklusion være, at man ikke hidtil har taget disse problemstillinger alvorligt nok. Og vi vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at den mest generelle mangel er, at dokumentationsarbejdet er mangelfuldt.«