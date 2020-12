Tidligere kunne en beboer kun have besøg af én nærmeste pårørende i egen bolig, mens andre besøg skulle foregå på særlige områder, bl.a. telte som her i sommer ved Løvdalen. Foto: Niels J. Larsen

Ældrerådet: Ny besøgsregler dårligt formidlet

Halsnæs - 23. december 2020 kl. 04:09 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Fredag 17. december trådte en ny bekendtgørelse om regler for pårørendes besøg på landets plejecentre i kraft, således at de ældre kan modtage flere besøg i egen bolig, efter at besøgsreglerne har været strammet ekstra på grund af den stigende Corona-smitte i samfundet.

Først mandag 21. december blev de ny besøgsregler opdateret på Halsnæs Kommunes hjemmeside. Det skete efter en henvendelse om det fra Ældrerådet til udvalgsformand Thue Lundgaard(EL) og direktør for området Niels Milo.

Efterfølgende udtrykker Ældrerådet i et nyt brev til de to stor beklagelse over, at rådet må efterlyse mere orientering om, hvorledes kommunen har handlet på bekendtgørelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet.

»Vi har efterlyst oplysning om, på hvilken måde man har sikret sig, at beboerne og de pårørende er gjort bekendt med denne tilladelse til flere besøg i egen bolig - herunder også besøg i egen bolig uden direkte adgang udefra. Vi har ligeledes efterspurgt, hvorledes Plejecentrene har formidlet oplysningen videre til alle beboerne og deres pårørende,« skriver Ældrerådet i den ny henvendelse.

Ældrerådet beklager, at plejecentrene ikke pålægges at formidle en grundig orientering til beboerne og de pårørende. Og henviser til, at man fra kommunens og plejecentrenes side er anderledes hurtige til at informere, når det handler om at indføre stramninger i besøgsreglerne. Ældrerådet er bekymret for, at man fra kommunens side forhaler lempelserne.