Ældreråd: Fængselslignende tilstande

Halsnæs - 15. maj 2020

At pårørende kun må besøge ældre på plejecentrene en halv time udendørs en gang om ugen og at besøget skal »overvåges« af en medarbejder, finder Ældrerådet i Halsnæs for restriktivt og uacceptabelt. Man kalder det nærmest »fængselslignende« tilstande.

Ældrerådet har sendt et brev til byrådet, hvor man samtidig påtaler, at rådet de seneste uger ikke er blevet orienteret om de ændringer, der foretages på ældreområdet, selv om Ældrerådet har lovmæssig høringsret.

I nogle tilfælde har Ældrerådet måtte læse om tiltag i forbindelse med COVID-19 i pressen, mens man i andre tilfælde er blevet orienteret ved at formand for Udvalget for Ældre og Handicappede Thue Lundgaard har ringet til Ældrerådets formand Poula Thrane efter at beslutninger er taget.

Ældrerådet har i starten af den ekstraordinære Coronakrise valgt at have forståelse for, at alt ikke foregik helt efter reglerne, men man har gjort opmærksom på, at man vil fastholde sin ret til at indgive høringssvar.

»Derfor var det også med stor forundring, at vi måtte læse i medierne, at man åbnede for besøg på plejecentre fra fredag den 1. maj 2020. Dette havde vi ikke hørt noget om, og Ældrerådet fandt de vilkår, man opstillede for sådan et besøg, var alt for restriktive, hvilket vi meget gerne ville have afgivet Høringssvar på,« skriver Ældrerådet i henvendelse til de 21 byrådsmedlemm'

Ældrerådet finder det alt for lidt at give tilbud om en halv times besøg en gang om ugen. Det er ikke tilstrækkeligt til at beboerne og de pårørende kan komme i en afslappet situation, og det bør være muligt med besøg minimum to gange om ugen og minimum en time ad gangen.

»Med hensyn til, at en medarbejder deltager, er det slet ikke acceptabelt. Der findes intet belæg for dette i Sundhedsstyrelsens materiale. Det betyder, at både beboeren, men også den pårørende ikke altid kan tale frit sammen. Det er nærmest "fængselslignende" tilstande. Og det må være et spørgsmål om retssikkerhed,« skriver Ældrerådet, men tilføjer at man kan give tilbud om en medarbejder kan vøre tilstede, hvis den pårørende har behov for det.

- Det er ikke sådan at en medarbejde sidder med til bords under besøgrende, men de er i nærheden af praktiske årsager, hvis der skal hentes briller eller en kop kaffe, da de pårørende ikke må gå med ind, forklarer formand for Udvalget for Ældre og Handicappede Thue Lundgaard om reglerne.

Han ønsker det var muligt at lukke mere op for plejecentrene, men man er nødt til at lytte til vurderingen fra fagkundskaben og tage forsigtighedsprincipper.

