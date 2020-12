Pakkerne til personlig hjælp og pleje skal justeres, hvilket skal føre til en "effektivisering" på 1 mio. kroner årligt. Arkivfoto: AdobeStock. Foto: thodonal - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Ældreråd: Besparelse i stedet for forøgelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældreråd: Besparelse i stedet for forøgelse

Hjemmeplejen tilføres 880.000 kroner, samtidig skal der effektiviseres for 1 mio. kroner - det møder kritik fra Halsnæs Ældreråd

Halsnæs - 02. december 2020 kl. 09:36 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

I den budgetaftale, som alle partier i byrådet i efteråret skrev under på, stod der blandt andet:

"Partierne afsætter 7,535 mio. kr. i en samlet ældrepakke, som udmøntes med forskellige tiltag."

Der var bl.a. nævnt mere fast personale på plejecentre og i Hjemmeplejen, flere daglige aktiviteter til ældre samt en hygiejnesygeplejerske.

I samme budgetaftale stod også:

"En del af finansieringen til de nye tiltag kommer fra en justering i adgangen til praktisk hjælp samt de plejepakker, som nogle borgere har. Her vil lidt færre modtage ydelser fremover."

Tirsdag var der møde i Udvalget for Ældre og Handicappede, hvor udmøntning af budget 21 for Hjemmeplejen var på dagsordenen.

På den ene side brugen af de 880.000 kroner, som i budgettet er afsat til mere personale i Hjemmeplejen - i form af to medarbejdere til et nyt tilbud om aktivitet og motion i naturen for borgere med lettere demens.

På den anden side 'justering' af pakkestruktur for personlig pleje og hjælp. Borgernes ydelser skal revurderes, hvilket skal føre til en effektivisering på 1 mio. kroner.

Utroligt kritisabelt

I et høringssvar siger Halsnæs Ældreråd god for, at de 880.000 kroner til Hjemmeplejen målrettes demensområdet.

Men at der samtidig skal spares 1 mio. kroner er utroligt kritisabelt, mener Ældrerådet:

"... at pakkerne til personlig hjælp og pleje skal justeres med henblik på at opnå en besparelse på 1. mio. kr. årligt er utroligt kritisabelt. Det betyder faktisk, at der bliver foretaget en besparelse på området - efter man ved budgetvedtagelsen har udtalt, at der tilgået området en forøgelse," skriver Halsnæs Ældreråd blandt andet.