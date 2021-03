Ældre mand sigtet for voldtægt

- Der er tale om en voldtægtssag, men jeg kan ikke sige alt for meget. Der kommer til at være dørlukning, siger Christian Bruhn-Andersen, anklager ved Nordsjællands Politi.

- Det kan jeg ikke udtale mig på nuværende tidspunkt, så vil der være en risiko for, at man kan udfinde personen, siger anklageren.

Han ridser groft op, at sagen drejer sig om et forhold, der er et par år gammelt, og at politiet har reageret på nye oplysninger og anholdt manden. Nu håber anklagemyndigheden at få varetægtsfængslet manden.