Ældre kvinde snydt til at udlevere hævekort

En 78-årig kvinde fra Frederiksværk blev lørdag aften omkring klokken 19.30 ringet op af en mand, som udgav sig for at være ansat i Danske Bank. Han forklarede, at hun havde været udsat for hacking, og at et beløb var blevet hævet fra hendes konto, hvorfor han bad hende aflevere hævekortet til ham, så hun i stedet kunne få et nyt.