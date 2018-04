Sammen med sin besøgsven kan Ena Karlson Fyhr grine ad alle de ting, der er svære. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ældre borger om besøgsven: Det har været lykken for mig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældre borger om besøgsven: Det har været lykken for mig

Halsnæs - 06. april 2018 kl. 15:29 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var efter Ena Karlson Fyhr mistede sin mand, at hun for alvor fik behov for en at tale med i dagligdagen.

Læs også: Flere besøger ensomme ældre

- Den ensomhed man har, når man mister en, den kræver, at man har nogle at tale med. Det er hårdt, siger Ena Karlson Fyhr i sin dagligstue i Frederiksværk, hvor hun det seneste år ugentligt har fået besøg af en besøgsven i to timer.

Hun er en af de 28 ældre borgere i Frederiksværk og omegn, der har fået tildelt en besøgsven hos Ældre Sagen. Men endnu flere kunne tænke sig at blive en del af ordningen, for lige står 23 borgere på venteliste til at få en besøgsven.

- Det har været lykken for mig. Jeg tror ikke, jeg ville kunne finde en som Hanne et andet sted. Hun er åben og interesseret i mit liv, fortæller Ena Karlson Fyhr, der ligesom sin besøgsven er 70 år.

De to kvinder ved, hvad der sker i hinanden liv og nyder at se og diskutere krimier og tv-serier i sofaen i dagligstuen. Den helt store fællesnævner er dog, at de begge mistede deres mand på næsten samme tidspunkt.

- Man kan være så Palle alene i verden, og sammen med Hanne kan vi grine ad alle de ting, der er svære, forklarer Ena Karlson Fyhr, der flyttede ind i sin nuværende lejlighed, da hendes mand døde.

Det er ikke tilfældigt, at Ena Karlson Fyhr er endt med en besøgsven, med hvem hun deler skæbne. For hos Ældre Sagen Frederiksværk lægger frivilligkoordinator Bente Okkerstrøm mange kræfter i at finde det gode match.

- Folk skal have glæde af ordningen, og det skal gå begge veje, forklarer Bente Okkerstrøm, der altid aflægger besøg hos både den frivillige og den ældre borger i deres private hjem, inden hun parrer besøgsven med besøgsvært. Her spørger hun for eksempel ind til alder og interesser. Hun får også afdækket, om den frivillige egner sig som besøgsven, og om den ældre har særlige behov som psykiske diagnoser eller demens.

De ugentlige besøg kan gå med alt fra at gå ture, tage til koncerter eller snakke hen over kaffen.