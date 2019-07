Andrew Brown og Nanna Backhaus Brown fandt hinanden i det romantiske Frankrig i en lille by i nord, hvor de begge arbejdede med glaspustning. Deres møde resulterede i et langt fælles liv i Danmark, hvor passionen for glas er en væsentlig ingrediens.

Ægtepar løber i hver sin retning

Nanna Backhaus boede i en lillebitte lejlighed i den smukke franske by, hvor hun og Andrew Brown var glaspustere. Folk kom og gik hos hinanden - og Nannas veninde kom netop ind gennem døren og undrede sig over Andrew, som var nede på gulvet i Nannas lille stue, på knæ med sin bedstemors ring i hånden

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her