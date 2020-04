Se billedserie Ulrich Graffe og Alice Borchorst har i 13 år haft et firma, der laver hudplejeprodukter. De vil nu lave håndsprit til private borgere. Privatfoto Foto: Alex Nyborg Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Ægtepar laver håndsprit til private Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ægtepar laver håndsprit til private

Halsnæs - 02. april 2020 kl. 11:13 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er 13 år siden, at Ulrich Graffe og Alice Borchorst startede med at producere hudplejeprodukter i virksomheden Danica Skincare i Frederiksværk, men i disse dage er det ikke hverken olier, balsam, cremer eller skrub, som ægteparret koncentrerer sig om. De har omlagt fabrikken, så maskinerne i stedet producerer en af de største mangelvare i Danmark lige nu - håndsprit. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har en fabrik i Frederiksværk, hvor vi til dagligt producerer kvalitetshudplejeprodukter i mindre mængder. Tanken slog os, om vi kunne omlægge produktionen til også at omfatte håndsprit. Med stor hjælp fra en meget gammel forretningsforbindelse, fik vi fremskaffet ingredienser og recept til en mindre produktion af håndsprit, siger Ulrich Graffe til Frederiksborg Amts Avis.

Selve omlægningen af produktionen var ikke vanskelig. Virksomheden kan bruge de samme røremaskiner, som de plejer, men fodrer dem med andre ingredienser. Det svære bestod i at få produceret en håndsprit med rette konsistens. Efter flere forsøg endte ægteparret med at få godt styr på produktionen af en håndsprit-gel med 80 procent sprit og glycerin.

- Vi havde lidt produktionsvanskeligheder i starten, fordi vi gerne ville lave en håndsprit af høj kvalitet, lige som alle vores andre produkter. Kunsten bestod i at lave en håndsprit der overholdt WHO's anbefalinger, samtidig med at den skulle være behagelig at bruge. Det skulle ikke være en gang tynd pjask, siger Alice Borchorst.

Kun til private Et af Sundhedsstyrelsens fem råd under Corona-krisen, hvor tusindvis af danskere er smittet med den potentielt dødelige virus COVID-19, er, at vaske hænder og bruge håndsprit ofte. Det sidste er dog lettere sagt end gjort. Det fandt Ulrich Graffe og Alice Borchorst ud af, da de kom hjem efter en måned i Portugal. Her tilrådede de danske myndigheder brug af håndsprit som beskyttelse mod smitte af coronavirus, men det var ikke muligt at opdrive nogen steder.

- Vi var lige kommet hjem efter en måned i Portugal, og stod selv med bare en halv flaske håndsprit på en 50 milliliter til deling, og vi kunne ikke få fat i mere, siger Alice Borchorst.

Det meste af den håndsprit, der bliver produceret i Danmark går til sundhedsvæsnet, til de mest udsatte og til butikkerne, hvor det er forbeholdt de ansatte. Hylderne på de danske apoteker og supermarkeder er ryddet for håndsprit og har været det længe.

Netop derfor er Danica Skincares produktion kun henvendt private borgere.

- Vi kan selvklart kun producere håndsprit i mindre mængder. Vi er bare os to, og det meste er manuelt arbejde. Først tænkte vi, hvad vi kunne gøre for at hjælpe vores egen familie, vores venner, vores naboer, vores trofaste kunder, ja vi tænkte, kan vi hjælpe alle der bor i Halsnæs. Måske kunne vi bagefter hjælpe med håndsprit til hele Nordsjælland, siger Ulrich Graffe.

- Vi nåede frem til, at vi vil sælge det direkte til private, som har svært ved at få håndsprit, fordi det meste går til sundhedsvæsen og butikker. Derfor laver vi kun små flasker, som man kan have i lommen eller bilen, så man også udenfor hjemmet kan passe på sig selv.

Lynhurtig dispensation Midt i sidste uge begyndte ægteparrets idé at tage form. Tilbage var bare at få de nødvendige tilladelser.

Alle hudlejeprodukter skal normalt sikkerhedsvurderes og registreres i en fælles EU-database. Hvis et produkt skal bruges til at dræbe mikroorganismer, skal det yderligere registreres i et dansk produktregister og miljøgodkendes. Det er en procedure, som normalt er tidskrævende, men så tonede miljøminister Lea Wermelin (S) frem på skærmen.

- Vi nåede ikke engang at overveje, hvordan vi kunne få det gjort i en fart, for vores miljøminister kom os i forkøbet, da hun en morgen i fjernsynet efterlyste virksomheder, der kunne omlægge deres produktion for at fremstille håndsprit. Vi kunne ikke være bedre forberedt, siger Ulrich Graffe.

Tyve minutter senere var ansøgningen sendt af sted til myndighederne, og næste morgen var Danica Skincare godkendt til at fremstille håndsprit på dispensation.

- Normalt er der specielle krav og regler, men det er så alvorligt, at staten vil have gang i produktionen hurtigt. Og vi gik i gang med det samme, siger Ulrich Graffe.

Siden har de produceret omkring 500 flasker håndsprit med 100 milliliter, og mere er på vej.

- Vi er da stolte over, vi også kan bidrage med noget i denne svære tid, men også fordi vi blev blandt de allerførste, der fik tilladelse til at fremstille håndsprit, siger Alice Borchorst.

Kører Nordsjælland rundt I virksomhedens webshop, i nyhedsbreve og på Facebook har Ulrich Graffe og Alice Borchorst gjort opmærksom på deres håndsprit. Den efterfølgende respons gjorde det ganske tydeligt for dem, at kvalitetshåndsprit er en mangelvare.

- Vi blev ringet op af mange, der uden held havde kørt rundt i hele Nordsjælland for at finde håndsprit, siger Alice Borchorst.

I mandags holdt Danica Skincare åbent og solgte håndsprit direkte fra fabrikken i Krudtværksområdet. Hvor længe de kan holde produktion og salg kørende, ved de ikke.

- Vi håber, vi kan tilbyde håndsprit gennem hele Coronakrisen, men det er langt fra sikkert. Vi har valgt at producere så lang tid, vi kan få råvarer, og der er noget der tyder på, at det måske snart kan stoppe, siger Ulrich Graffe.

Han forklarer, at prisen på blandt andet sprit er tidoblet under krisen.

- Det tyder på, der ikke er ret meget sprit tilbage, til en virksomhed som vores. Men vi bliver ved, så længe vi kan, og lige nu kan vi godt følge med efterspørgslen, siger Ulrich Graffe.