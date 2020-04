Åbner for besøg på plejecentre

Fra fredag den 1. maj vil det være muligt for pårørende til beboere på de kommunale plejecentre at komme på udendørs besøg. Det oplyser Halsnæs Kommune på hjemmesiden efter at man har sendt samme besked ud til pårørende.

»Hensynet til at beboerne ikke bliver udsat for smitte med COVID-19 vejer tungt, og derfor skal besøgene foregå udendørs, så de pårørende ikke kommer ind på selve plejecentrene. Besøgene kan foregå en gang om ugen, må højest vare 30 minutter, og der må maksimalt være to pårørende til stede. Der opfordres dog til, at der kun er én pårørende, der deltager i besøget,« skriver Halsnæs Kommune.