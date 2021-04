Frisøren Anna glæder sig over at have kunder igen efter fire måneders nedlukning.

Åben igen - med tjek på coronapasset

"Aftalerne er rykket flere gange grundet udskudt genåbning, og mange blev kede af det, da genåbningen sidste uge blev udskudt. Nu bliver det en travl tid med 5-10 daglige aftaler de næste uger. Så vi krydser fingre for at smitten bliver holdt nede. Men skulle der igen ske en stigning, mener jeg godt, vi kan håndtere det og fortsat holde åbent, fordi der er høj standard omkring afspritning, værnemidler og hygiejne - foruden tjek på coronapasset, naturligvis."

"Endelig! Kunderne er glade og jeg er glad. Fire måneder er rigtig lang tid, når man har forskellige skavanker og smerter, så jeg forventer da at se en del kunder, som synes de har fået det værre, og nu skal der indhentes noget i behandlingsforløbet. Der kommer også kunder, som døjer med forskellige skader efter hjemmearbejde med nogle forkerte arbejdsstillinger," fortæller behandleren der har kalenderen fuldt booket de kommende uger for kunder med coronapasset i orden, altså fremvisning efter regler om om negative tests og/eller bevis for vaccination.

Syv arbejdsdage i streg i salonen

Hos Annas Frisørsalon i Hundested kan indehaveren se frem til mange, lange arbejdsdage.

"Her de første uger er kalenderen fuldt booket alle ugens dage. Det gælder om at få indhentet noget af det tabte, og kunderne har ventet tålmodigt," fortæller frisøren Anna, mens hun farver øjenbryn på en kunde, som har fået rykket rundt på sin aftale tre gange - men nu lykkedes det, og: "Fire måneder er altså lang tid."

I salonen er der tjek af coronapas og negativ test, inden kunderne sætter sig i frisørstolen. For Annas vedkommende er kravet mindst en ugentlig test.

"Men jeg vil testes oftere for en sikkerheds skyld. Jeg er glad for at komme i gang igen, kunderne har ventet på det, og min kalender er fuld frem til midten af maj. Så håber vi bare at smitten kan holdes nede, så vi ikke skal aflyse alt igen."

- læs mere i ugens Halsnæs Avis