Åben Rådgivning er nu åben. Michael Thomsen (udvalgsformand) , Susanne Lefevre (viceleder, Center for Voksenstøtte) og Zuzanne Larsen (leder af Handicap og Voksenafdelingen). Foto: Kim Larsen

Åben Rådgivning er nu åben

Halsnæs - 04. oktober 2021 kl. 14:40 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

HALSNÆS To dage om ugen, mandag kl. 10-13 og torsdag kl. 14-17, er døren åben hos Åben Rådgivning for Voksne, Hermannsgade 3 i Frederiksværk.

Her er rådgivning og hjælp at få, hvis du står med nogle sociale, psykiske eller fysiske udfordringer, som du ikke selv kan overskue. Det er ikke nødvendigt at booke tid.

Du kan også ringe og få en snak, her er linjen åben mandag, tirsdag og onsdag kl. 9-14.30 og torsdag kl. 9-17. Nummeret er 2960 3477.

Den åbne rådgivning i Halsnæs Kommune har været under udvikling i et par år. Den startede i efteråret 2019 på Skjoldborg (Frivilligcenter Halsnæs) med en ugentlig åbningsdag.

1. november 2020 flyttede rådgivning ind i de nuværende lokaler, men på grund af coronasituationen var der kun åbent for besøg efter aftale. Nu er den Åbne Rådgivning endelig helt åben for besøg to gange ugentlig.

Det blev mandag 4. oktober markeret med, naturligvis, Åbent Hus i Åben Rådgivning.

Hvor går man hen?

Der var tale ved udvalgsformand for Sundhed og Forebyggelse, Michael Thomsen (V). Han indledte med at sige, at for nogle borgere er det enkelt at kigge forbi rådhuset og søge svar på en problemstilling, for andre kræver det store overvindelser:

- De kæmper måske med mere komplekse livsvilkår, hvor det kan være svært at se, hvem der kan hjælpe en. Hvem spørger man, hvis banken, eller kommunen for den sags skyld, har skrevet et brev på volapyk? Og hvor går man hen, hvis livets udfordringer bare synes at hobe sig op?

- Der er ingen, der skal stå alene med sine udfordringer. Og slet ikke, hvis vi som kommune faktisk kan gøre noget for, at man kommer videre i livet.

- Derfor er jeg rigtig glad for, at der findes et tilbud som Åben Rådgivning for Voksne. Her står kompetente medarbejdere klar til at lytte, rådgive eller hjælpe videre til andre, som kan støtte borgeren i at lykkes, sagde Michael Thomsen blandt andet.