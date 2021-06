A-holdet er blevet sat til valget

På forhånd var det vedtaget, at borgmester Steffen Jensen fortsætter som anfører for A-holdet i Halsnæs, da han var udpeget som partiets spidskandidat. Og navnene på 16 øvrige kandidater var også på plads.

Urafstemningen blandt medlemmerne indplacerede de nuværende byrådsmedlemmer på de ni første pladser. Socialdemokratiet har 10 pladser i det nuværende byråd, men Sarah Lindemann Thøgersen har for flere måneder siden meddelt at hun ønskede en pause fra komunalpolitik.

Man bemærker at den nuværende førstesuppleant for partiet til byrådet, formand for Melby-Liseleje IF Kim Daubjerg må nøjes med en plads på A-holdets bænk som 15. mand. For fire år siden var han nummer 13, men manglede kun 11 stemmer i at overhale Jannik Haulik Jørgensen og få partiets 10. plads i byrådet.