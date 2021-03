90-årsdag fejret med sidste stik

Elisabeth Nielsen fyldte torsdag 18. marts 90 år. Hun blev født i hjemmet på Strandvejen, Frederiksværk, hvor hendes far, Hjalmer Larsen, startede slagterforretning. Den blev senere blev overtaget af hendes bror, Erik Larsen.

Lise har altid været hjemmegående, hvor hun har passet hus og børn. Sidst i 1960erne, da plejehjemmet Løvdalen plejehjem var startet, fik hun et job hver anden uge, hvor hun hjalp med at servere aftensmad for beboerne