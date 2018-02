Malene Nyenstad og de ældste elever på Hundested Skole har i skoleårets første syv måneder har færre timer på skemaet end de plejer. Det gælder for 81 klasser i Halsnæs Kommune. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo Foto: unknown

81 klasser har fået kortere dage

Halsnæs - 03. februar 2018 kl. 07:45 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Eleverne i alle mellemtrins- og udskolingsklasser i Halsnæs Kommune har i skoleårets første syv måneder kunne glæde sig over at have kortere skoledage. Det er et resultat af, at 81 klasser - 40 på mellemtrin og 41 i udskolingen - har søgt om dispensation for skoledagens længde via en særlig paragraf i Folkeskoleloven - §16b - og Halsnæs Kommunes Chef for Børn, Unge og Læring, Henrik Reumert, har valgt at imødekomme alle 81 ansøgninger.

- I folkeskoleloven er en paragraf, som giver mulighed for at konvertere understøttende undervisning til timer med to faguddannede voksne. For gøre det, skal man i hvert tilfælde vurdere, om der er faglige, sociale eller trivselsmæssige kriterier, som gør, at det er hensigtsmæssigt at konvertere timerne. Det, mener vi, gør sig gældende i alle tilfældene, siger Henrik Reumert til Frederiksborg Amts Avis.

Med folkeskolereformen fra 2014 blev det besluttet, at eleverne i de danske folkeskoler skulle have en længere skoledag, hvor motion, understøttende undervisningstimer og lektiehjælp blev en del af den samlede pakke.

Netop en del af de understøttende undervisningstimer var folkeskolerne i Halsnæs dog klar til at ofre ved hjælp af Folkeskolelovens § 16 b. Paragraffen giver mulighed for at afkorte undervisningstiden ved fjerne understøttende undervisningstimer fra skoleskemaet mod, at et tilsvarende antal timer på skemaet bliver med to lærere eller en lærer og andet faguddannet personale.

Det har Hundested Skole for første gang valgt at gøre brug af i år. Alle skolens 19 klasser på mellemtrin og udskoling har haft kortere dage ud fra devisen, at flere hænder er bedre end flere timer.

- Vi oplevede, at lange skoledage ikke nødvendigvis var det mest fordrende for elevernes læring, og at vi havde klasser, hvor det ville være rart, at der var flere hænder, siger Malene Nyenstad, skoleleder på Hundested Skole til Frederiksborg Amts Avis.

Hundested har endnu ikke evalueret de første syv måneder med kortere skoledage, men forventet snart at gøre det.

- Meldingerne lyder, at klasserne er glade for det, men sådan en disposition skal evalueres grundigt, så vi fremadrettet kan vælge de løsninger, som eleverne får mest muligt ud af, siger Malene Nyenstad.

De mange ansøgninger om kortere skoledage har politisk rygdækning. I det skoleforlig for Halsnæs Kommune, som Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti sidste år blev enige om, blev det besluttet at arbejde for en konvertering af den understøttende undervisning til to-lærer timer.

- Grundlæggende mener vi ikke, at meget lange skoledage har den bedste gevinst. Nogen steder - særligt i store klasser - kan det give god mening at have ekstra ressourcer og ekstra muligheder i form af to voksne, og vi vil gerne skolerne mulighed for at prioritere selv lokalt, siger Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.

Han kommer selv fra et job som folkeskolelærer i Halsnæs og har arbejdet under de vilkår, som den nye skolereform bragte. Borgmesteren vil ikke dumpe reformen i sin helhed, men gør det klart, at der er ting, som i hans øjne ikke fungerer.

- Der er helt sikkert mange ting i reformen, der ikke fungerer. Personligt er jeg ikke begejstret for de lange skoledage. I en kommune som Halsnæs mener jeg, at børnene skal have mulighed for at have et fritidsliv i de lokale foreninger, som bærer os fremad heroppe, siger Steffen Jensen.

- Dispensationerne for de lange skoledage vidner om, at det lige nu er det, der fungerer, og det er fint med mig.

