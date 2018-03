Send til din ven. X Artiklen: 7.c vil regne sig til studietur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

7.c vil regne sig til studietur

Halsnæs - 17. marts 2018 kl. 11:17 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er cirka 1.500 kilometer fra København til Milano, men hvordan kommer 7.c fra Arresø Skole, Magleblik i Frederiksværk hurtigst derned? Svaret er hverken i bil eller med fly, men ved at tjene penge. Det svar har eleverne regnet ud, og de har også regnet ud, at de kan bruge matematik til at nå deres mål.

Klassens drøm om en studietur i en sydeuropæisk by kan nemlig komme et skridt nærmere i forbindelse med, at de deltager i den landsdækkende Pengeuge, som Finans Danmark står bag. Pengeugen sætter fokus på undervisning i privatøkonomi i folkeskolens udskolingsklasser, og en lille del af konceptet er en konkurrence, hvor den skoleklasse, som bedst løser penge- og matematikopgaver, vinder 10.000 kroner. Det beløb vil 7.c gerne sætte ind på kontoen.

- Vi satser på at vinde 10.000 kroner ved at være bedst til at svare på spørgsmål om økonomi og lave regnestykker, siger Ida Sørensen.

'

Skulle det kikse, har eleverne også lagt en plan B.

- Den går blandt andet ud på at skrabe penge i klassekassen ved at sælge skrabelodder og lave teater, som der kan sælges billetter til. Og så skal vi ikke sløse med pengene. Vi skal prioritere, hvad der er vigtigt for at få råd, lyder det fra Mille Holt.

Pengeugen er dog ikke kun muligheden for et hurtigt fix til klassekassen. Formålet med initiativet er at højne børn og unges finansielle forståelse, og torsdag formiddag skal et besøg af Annika Kristiansen, kreditrådgiver i Nordea, hjælpe eleverne i 7.c yderligere på vej.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis Weekend.