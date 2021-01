Se billedserie Halsnæs Kommune åbnede lørdag et pop-up vaccinationscenter med bare 30 timers varsel. Foto: Halsnæs Kommune

Send til din ven. X Artiklen: 78 borgere fik det første stik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

78 borgere fik det første stik

Halsnæs - 18. januar 2021 kl. 20:42 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Med bare 30 timers varsel kunne Halsnæs Kommune lørdag morgen slå dørene op til pop up-vaccinationscenter i Rådhussalen i Frederiksværk. Her var der gjort klar til, at ældre borgere over 65 år, som modtager hjælp i hjemmet og ikke selv kan transportere sig til et vaccinationscenter, kunne få det af første af de to stik, som en coronavaccine består af. Halsnæs Kommune var blevet tildelt i alt 90 vacciner af Region Hovedstaden.

- Vi har vaccineret 78 borgere og det er gået rigtig godt. Vi har med en kort tidsfrist skulle ringe rundt til borgere og tilbudt dem en vaccine. Nogle har efterfølgende ombestemt sig og andre har været syge på dagen, siger Chef for Sundhed og Ældre Birgit Gundorph-Malling til Frederiksborg Amts Avis.

Efter weekendens pop up-vaccinationscenter mangler Halsnæs Kommune at vaccinere ca. 45 borgere i målgruppen.

- Vi har stadig en stor opgave foran os med at køre restgruppen til vaccination på vaccinationscentret i Hillerød, så snart der bliver mulighed for det, siger Birgit Gundorph-Malling og udtrykker håb om, at de borgere, som i weekenden fik første stik også kan få andet stik i Halsnæs.

- Det er stadig uafklaret, men når borgerne skal vaccineres igen, håber vi, at vi kan gentage succesen med at vaccinere lokalt. Det er lettere at køre folk få kilometer fremfor at transportere dem over distancer på op mod 40 kilometer hver vej, siger Birgit Gundorph-Malling.

Borgmester bag rattet Halsnæs Kommune blev oprindeligt forbigået, da Region Hovedstaden udvalgte ti pop up-vaccinationscentre - heraf fem i Nordsjælland - i kommuner med høje smittetryk. Men da regionen havde vacciner i overskud, blev Halsnæs tilgodeset - måske fordi der både på embedsmandsniveau og fra borgmester Steffen Jensen(S) var lagt pres på regionen for at få et center.

Beskeden fra regionen kom sent torsdag, og det efterlod ikke mange timer til at løse den omfattende udfordring med at stable et vaccinationscenter på benene.

- Medarbejderne har nærmest arbejdet i døgndrift for, at det kunne lykkedes, siger Birgit Gundorph-Malling.

I alt er cirka 40 medarbejdere blevet mobiliseret, og borgmester Steffen Jensen og kommunaldirektør Anders Mørk Hansen var i weekenden at finde med nogle helt andre arbejdsopgaver, end de plejer. De havde begge meldt sig til rådighed og var blevet indsat som chauffører i to af de minibusser, som samlede de ældre borgere op.