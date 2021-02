74-årig fuld kvinde kørte i grøften

Uheldet skete, da den 74-årige kvindelige bilist med bopæl i Jægerspris kørte ad Gydebakken i Ølsted og tilsyneladende ikke var opmærksom på, at vejen ender i et t-kryds.

Det fortæller vagthavende hos Nordsjællands Politi, der også kan fortælle, at politiets alkoholmeter slog ud, da kvinden blæste i det, og at den 74-årige kvinde derfor blev taget med til en mere eksakt blodprøvekontrol og nu er sigtet for spirituskørsel.