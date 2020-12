Artiklen: 72-årig mand anholdt med for meget alkohol i blodet

72-årig mand anholdt med for meget alkohol i blodet

En 72-årig mandlig bilist fra Frederiksværk blev tirsdag eftermiddag anholdt, efter en politipatrulje havde hevet alkometeret frem og testede mandens promille.

Det skete kl. 15.38 på Store Karlsmindevej ved Hundested, og her viste alkometertesten, at manden formentlig havde kørt bil med en promille over det tilladte.

Han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel, derefter kørt til hospitalet for at få taget en blodprøve, som kunne fastslå den præcise promille, oplyser politiet i døgnrapporten.