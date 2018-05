Lokaltoget mellem Hillerød og Hundested. Foto: Allan Nørregaard

700.000 kroner for nattog

Halsnæs - 02. maj 2018 kl. 04:41 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

700.000 kroner om året. Det er hvad Movia har beregnet det vil koste om året at indføre nattog fredag og lørdag fra Hillerød til Frederiksværk og Hundested.

Derfor går et samlet byråd i Halsnæs Kommune ind for, at der skal arbejdes videre i Region Hovedstaden med en model for natdrift på lokalbanerne. Halsnæs Kommunes andel af dette forventes at være omkring 200.000 kr. om året i medfinansiering.

- Det er en god nyhed, at det ikke koster mere, og det vil give gode muligheder i fremtiden for både de unge og os andre, sagde formand for Udvalget for Miljø og Plan Anja Rosengreen (SF), da punktet blev behandlet i byrådet.

Natdrift i weekenderne med tog fra Hillerød til Frederiksværk og Hundested skal gøre det muligt for Halsnæs-borgere at komme hjem fra teater-, sportsbegivenheder og byture i København. Samtidig vil det også gavne større arrangementer i Halsnæs, at folk kan komme den anden vej efter midnat.

I dag er sidste afgang fra Hillerød mod Frederiksværk og Hundested kl.00.19 alle ugens dage, mens sidste afgang fra Hundested mod Hillerød er 23.23. I Gribskov kommune er man værre stillet, her er sidste afgang fra Hillerød allerede kl.23.20 mod Tisvildeleje og 22.59 mod Gilleleje. Det skyldes at man i Gribskov Kommune, modsat Halsnæs, »glemte« at gøre indsigelser mod de seneste ændringer i køreplanen.

