Formanden for foreningen bag projektet med Hunderevet Frank Eske-Lund forklarer om betydningen af stenrev. Foto: Allan Nørregaard

7000 tons sten er på vej til Hunderevet

Halsnæs - 14. oktober 2020 kl. 06:28 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Det var i det tidlige forår 2018, at tanken gennem nogle år om at etablere et rev ud for Hundested konkretiserede sig ved dannelsen af foreningen Hunderevets Venner - med henvisning til fortælling om et rev, der skulle have været med til at give navn til Hundested.

Revet - i første omgang et mindre såkaldt formidlingsrev - skulle tjene tre funktioner: skaber øget biodiversitet, udgøre kystsikring og samtidig være en turistattraktion, hvor man kunne komme tæt på dyre- og planteliv ved at dykke omkring revet.

Godt et halvt år efter havnene ikke mindre end en million fra Velux Fonden til projektet, og året efter modtog man yderligere et tilsagn fra Velux Fonden på et ekstra beløb under forudsætning at man kunne skaffe tilsvarende ekstra finansiering.

Den faldt officielt på plads i sidste uge, da byrådet i Halsnæs vedtog budgettet med et beløb på 900.000 kr. til Hunderevet.

- Dermed har vi samlet 3,5 mio. kr. og kan starte, det som koster er at komme igang, siger Stiig Markager, der udover at være blandt iniatrivtagerne til foreningen og er professor ved institut for bioscience ved Aarhus Universitet.

Stenene til formidlingsrevet leveres fra Norge og ankommer til Hundested i november-december, så revet er klar allerede ved nytårstid, selv om man vil vente til foråret med en officiel indvielse.

- Revet anlægges ca 150 meter ude, så man kan svømme derud og finde det via nogle ledesten. Vi får leveret 7000 tons sten, som placeres så der bliver flere rev med sandbund imellem, siger formand for Hunderevets Venner Frank Eske-Lund, der er lærer på Hundested skole og ivrig dykker.

Revet får en samlet længde af omkring 100 meter og vil ligge to meter under havoverfladen.