70 års fødselar håber på amerikansk eksporteventyr

Formanden for Hundested Havns bestyrelse, fisker Børge Larsen, fejrer i dag sin 70 års fødselsdag sammen med sin nærmeste familie, for: "Man kan jo ikke lave det helt store her i coronatiden, men til juni bliver der forhåbentlig mulighed for også at fejre det med vennerne."

Børge Larsen har fisket det meste af sit liv og har ikke tænkt sig at stoppe lige foreløbig, for der er godt gang fiskeriet efter konksnegle, "havets vinbjergsnegle", som han startede med at fiske i Kattegat for en håndfuld år siden.

"Konksnegle findes i enorme mængder derude, og der er ikke kvoter på fiskeriet. De er efterspurgte, vi eksporterer til bl.a. Frankrig, hvor konksnegle regnes som en stor delikatesse, og nu skal første sending af sted til Californien. Så kan vi håbe på et eksporteventyr i USA, og hvis det går godt, skal vi nok til at fange mere end de 4 tons, vi plejer at fange om ugen i Kattegat. Der er et stort potentiale, men desværre har priserne været lave i coronatiden. Det er så småt begyndt at vende," fortæller Børge Larsen, der her i turistsæsonen mere overlader fiskeriet til bådens besætning, mens han hjælper til i cafeen Havfruen, som hans hustru Annette startede op og nu er overtaget af datteren Wicki.

"Det er godt at være aktiv, og jeg ikke tænkt mig at gå pension foreløbig," slutter 70 års fødselaren.