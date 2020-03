Se billedserie Frederiksværk er det børnehus med flest børn i nødpasning. Her er 19 børn tilmeldt den kommunale ordning. Foto: Niels J. Larsen

68 børn i nødpasning

Halsnæs - 16. marts 2020 kl. 16:34 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er i alt 68 børn mellem nul og ni år i, der er tilmeldt nødpasning i Halsnæs Kommune. De er fordelt på tre børnehuse og en SFO. Det viser tal, som Frederiksborg Amts Avis har fået indsigt i.

Nødpasning - 68 børn er tilmeldt nødpasning:





Kregme Børnehus: 16

Hundested Børnehus: 9

Frederiksværk Børnehus: 19

SFO, Magleblik Skole: 24







- Halsnæs Kommune har i alt 1.178 børn på dagtilbudsområdet. Med 44 børn i nødpasning svarer det til en dækningsgrad på ca. 3,7 %.





- Halsnæs Kommune har i alt 900 elever i 0.-3. klasse på folkeskolerne. Med 24 børn i nødpasning svarer det til en dækningsgrad på ca. 2,7 %.





- Du kan læse mere om nødpasningen på kommunens hjemmeside.





- Antallet af børn i nødpasningen kan variere fra dag til dag og uge til uge i forhold til forældrenes muligheder, men vi står klar til at tage os af alle dem, som har brug for nødpasning, siger Steffen Jensen(S).

Statsminister Mette Frederiksen(S) meddelte i sidste uge, at landets skoler og dagtilbud ville blive lukket i 14 dage for at mindske spredningen og forsinke smitten med coronavirusset COVID-19. I stedet har kommunerne etableret nødpasning for de familier, hvor forældre eller enlige forsørgere ikke kan arrangere pasning og ikke selv kan blive hjemme - enten fordi de er ansat i sundhedssektoren eller i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejdere.

Begrænset fremmøde Mandag åbnede nødpasningen dørene for første gang. Her kunne kommunen konstatere, at der mødte langt færre børn frem, end der var tilmeldt nødpasningen. I alt var 27 børn i nødpasningen fordelt på de fire institutioner.

- Vi kan generelt sige, at forældrene har været enormt imødekommende og taget fint imod ordningen. Mange har fundet andre løsninger, så aktuelt er fremmødet noget lavere, end antallet af tilmeldte. Det skyldes blandt andet, at nogen børn først er tilmeldt fra senere på ugen, siger Niels Milo Poulsen, direktør i Halsnæs Kommune.

Brug for mere Oprindeligt havde kommunen besluttet at bruge to børnehuse og en SFO til nødpasning, men søndag udvidede de kapaciteten med endnu et børnehus.

- Det var en beslutning vi tog søndag aften, da vi kunne danne os et overblik over de tilmeldinger, som er kommet i weekenden, siger Niels Milo Poulsen.

Hele weekenden har forældre kunne skrive til en særlig nødpasningsmail, hvor ledere i kommunen har svaret på spørgsmål og håndteret nødpasning. Halsnæs Kommune har pt. ikke måtte afvise anmodninger om nødpasning.

- Vi er ikke blevet bestormet på mailen, men den er blevet brugt en del i weekenden, siger Niels Milo Poulsen.

I takt med, at tilmeldingerne tikkede ind, stod det klart, at der var behov for at åbne for nødpasning i Kregme også.

- Vi har valgt at åbne tre institutioner, fordi det matchede, hvor forældrene havde brug for nødpasning. Samtidig vil vi sikre, at der ikke er for mange børn sammen, og at det er en voksen, som børnene kender, der tager i mod dem, siger Steffen Jensen.

Bliver nedlukningen af den offentlige sektor udvidet med flere uger eller skulle der opstå behov for mere nødpasning i løbet af de to uger, så har Halsnæs Kommune stadig råderum og muligheder på hånden. Både i de nuværende rammer og ved at inkludere flere institutioner.