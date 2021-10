67 kandidater skal kæmpe om de 21 pladser i byrådet i Halsnæs til valget den 16. november. Det er 20 færre end for fire år siden. Foto: Niels Jørgen Larsen

67 vil i byrådet i Halsnæs

Halsnæs - 04. oktober 2021 kl. 13:18 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

HALSNÆS: 67 personer skal kæmpe om de 21 stole i byrådssalen i Frederiksværk, når der holdes kommunalvalg tirsdag 16. november. Det ligger fast efter at Halsnæs Kommune mandag har præsenteret den endelige kandidatliste.

67 er en kraftig nedgang i forhold til at der for fire år siden var 87 kandidater - og 82 tilbage i 2013. Årsagen er bl.a. at to færre lister stiller op. Liberal Alliance og Ølsted-listen er ikke med, mens nogle partier stiller med færre kandidater end i 2017.

De opstillede partier er de fem, som sidder i nuværende byråd, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten. Dertil Det konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Alternativet samt enmandspartiet Det Miljø Radikale Parti.

Det har stået klart længe, at tre fra det nuværende byråd ikke stiller op. Det meddelte Sarah Lindemann Thøgersen (S) allerede i vinter. I foråret bebudede Walter Christophersen (DF) at han ikke genopstillede, og endelig trak tidligere borgmester Steen Hasselriis sig fra Venstres liste i sommer efter at han på opstillingsmødet var røget helt ned som nummer syv.

Dertil kommer at Gitte Hemmingsen (DF), der har været sygemeldt fra byrådet i mere end et år og er afløst af Ole S. Nielsen, heller ikke stiller op. For fire år siden blev Lisbet Møller valgt for Enhedslisten, men hun trak sig på grund af sygdom og overlod pladsen til Thue Lundgaard.

25 kvinder Flest kandidater har Socialdemokratiet med 17. Venstre opstiller 13 mod 15 sidst, efter at Steen Hasselriis har trukket sig. Tredjeflest kandidater har SF med ni.

Kvinderne er markant i undertal på de opstillede lister. Kun 25, svarende til 37 procent. Der er også klart færre unge på listerne i forhold til i 2017.

Fire af de 10 lister har valgt såkaldt sideordnet opstilling, således at det er kandidaterne med flest stemmer, der vælges ind. Det er Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Nye Borgerlige. De seks lister har på forhånd valgt rækkefølgen, så spidskandidaten får den første plads. Det gælder bl.a. Dansk Folkeparti, hvis spidskandidat Ole S. Nielsen for fire år siden ikke opnåede valg, da to andre - Walter Christophersen og Gitte Hemmingsen - fik flere stemmer end han.

Her er navnene Her er de 67 opstillede kandidater:

A: Socialdemokratiet: Steffen Jensen, Helge Friis, Helle Lunderød, Annette Westh, Henrik Tolstrup, Torben Hedelund, Tommy Frøslev, Kirsten Lauritsen, Jannik Jørgensen, Mathilde Ørsted, Rolf Hansen, Mads Vergo, Niclas Nanboe, Kirstin Kristensen, Kim Daugbjerg, Steen Lindblad og Steen Mikkelsen

B: Radikale Venstre_ Jesper Kirkebye Andersen: Anne-Mette Lorenzen, Morten Nielsen, Morten Lorenzen, Steen Bager, Dorthe Myndal Fogtmann og Mona-lise Højlund Rasmussen.

C: Det Konservative Folkeparti: Kim Jensen, Hundested, Peter Nørris Dalsgaard, Frederiksværk, Søren Hersdorf, Ølsted, Kirsten Aunstrup, Frederiksværk og Søren Vester-Fabrin, Auderød.

D: Nye Borgerlige: Johan Thorup, Henning Linnemann

F: SF - Socialistisk Folkeparti: Anja Rosengreen, Hundested, Olaf Prien, Frederiksværk, Peter Nilsson, Sølager, Kristine Skarbinika Pedersen, Enghaven, Carsten Møller, Torup, Jane Howe Gersager, Liseleje, Dorthe Jensen, Frederiksværk, Anita Bager, Sølager og Ulla Westtoft, Hundested.

M: Det Miljø Radikale Parti: Timo Jattu

O: Dansk Folkeparti: Ole S. Nielsen, Evetofte, Victor V. Nielsen, Frederiksværk, Ole Wedel, Hundested, Merete Egholm, Ølsted, Ove Pedersen, Hundested

V: Venstre, Danmarks Liberale Parti: Michael Thomsen, Thomas Møller Nielsen, Frederik Germann, Sune Raunkjær, Susan Eirfeldt, Lars Stegman, Mette Kjerulf, Bitten Jørgensen, Niels Bruun, Lars Frost, Tarja Knudsen, Lili Lyng Madsen og Birger Jarulf.

Ø: Enhedslisten, De Rød-grønne: Thue Lundgaard, Frederiksværk. Kirsten Agnes Bilfeldt, Torup, Benny Nielsen, Frederiksværk, Per Heiselberg, Frederiksværk. Lilli Davids, Hundested og Steen Andersen, Hundested.

Å: Alternativet: Mariane Lunden, Hundested og Nanna Høyrup, Hundested.

Der er indgået valgforbund mellem A, F, M, Ø og Å. Samt mellem B, C og O. Venstre og Nye Borgerlige har ingen "legekammerater".