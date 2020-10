64.000 gæster på festival

Hundested Sandskulpturfestival har lukket indgangsdørene for i år og antallet af gæster kan gøres op: 64.000 har løst billet til festivalen med temaet What A Wonderful World, som trods en sen start i en coronatid kom nogenlunde på linje med tidligere års besøgstal.

"Det er et meget tilfredsstillende antal, da vi kom sent i gang på grund af tvangslukning i foråret, og siden oplevede vi en meget travl juli, hvor vi flere gange slog besøgsrekorden for daglige antal gæster," siger Christian Warrer, Hundested Sandskulpturfestival, og formand for Hundested Erhverv.

2016 var et rekordår med 72.000 gæster, men ellers har besøgstallet ligget omkring de 65.000.

"2020 har på mange måder været et underligt år for turistvirksomheder, hvor vi her i Hundested kom et par måneder bagud, inden turisterne for alvor kom til byen. Mange danskere har holdt ferie hjemme, og ordningen med gratis færgeture i juli har haft effekt med øget turiststrøm, og nogle steder har der nærmest været tale om spidsbelastning," fortæller han i kølvandet på efterårsferiens slutspurt og en anderledes turistsæson.