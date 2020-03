En af Bog & Idés kunder er nu blevet over 5,3 millioner kroner rigere.

5,3 millioner kroner venter på en ejer

Danske Spil forventer snart, at kunne berige en person fra Halsnæs-området med et kontant beløb på 5.306.637 kroner. Personen købte nemlig i denne uge en kupon til Eurojackpot i butikken Bog & Idé, Nørregade 38 i Frederiksværk.

Kuponen viser sig at have 5+1 rigtige tal, som udløser 2. præmien og den nævnte store sum skattefrit. Lørdag havde den heldige spiller endnu ikke meldt sig, oplyser Danske Spil.

To andre danskere vinder samtidig 3. præmien, som runder 700.000 danske kroner til hver. Samme beløb får seks personer fra andre europæiske lande, som er med i spillet.

Der har været muligt at spille Eurojackpot siden 2012. Spillet kendetegnes ved, at der altid er 63 millioner danske kroner ti 1. præmiepuljen. Ud over Danmark kan der spilles Eurojackpot i Estland, Finland, Holland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Norge, Polen, Tyskland, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Spanien Sverige og Ungarn.