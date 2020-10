Se billedserie Eleverne i 4. klasse på Hundested Skole lavede en italiensk æggekage med brug af bl.a. æbler. Foto: Marta-Louise Navntoft Holmbæck Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: 51 klasser tager på æblerov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

51 klasser tager på æblerov

Halsnæs - 29. oktober 2020 kl. 09:46 Af Marta-Louise Navntoft Holmbæck Kontakt redaktionen

I Halsnæs deltager 1200 elever i øjeblikket i noget, de kalder "æblerov". De forskellige skoler skal tilmelde klasserne til at få en smagskasse fra Coop, som indeholder materialer til madkundskabsundervisningen og derudover får de små hæfter med opskrifter, som de skal arbejde med. I smagskassen er der, udover æblerne, også jordskokker og kartofler som de også skal bruge i madlavningen.

I Halsnæs er der otte skoler der deltager, herunder en fjerdeklasse på Hundested skole, som tirsdag i sidste uge, da avisen var på besøg, arbejdede med en italiensk æggekage kaldet en fritatta:

Eleverne laver æggekagen med blandt andet bacon, kartofler, jordskokker, æbler og løg, så det er ikke helt uden tårer i øjnene, når de skal i gang, men glæde er der masser af.

Dorthe som er lærer for fjerdeklassen i madkundskab, udtaler sig:

- Eleverne har lavet forsøg med æblerne. De har blandt andet lavet forsøg med konventionelle æbler og økologiske æbler, hvor de skal se hvad der holder sig bedst.

Eleverne virker også meget begejstrede:

- Det er en meget mere speciel måde, at arbejde på. Det giver os en helt ny måde at lave mad med vores forældre på, siger en af eleverne.

Eleverne er ivrige Undervisningen forgår på den måde, at eleverne deler sig op i hold på fire. Derefter begynder de så småt at finde de forskellige materialer frem. Eleverne har ikke engang haft madkundskab i et år, så det kan derfor godt være lidt vanskeligt at dele opgaverne op, men så er det jo godt at deres lærer Dorthe er der til at hjælpe dem.

- Eleverne klarer det rigtigt godt, siger Dorthe.

- De er ivrige og det gode ved faget er, at alle kan deltage også selvom man måske ikke er så god boglig. Og tit, så er det jo faktisk dem som "shiner" i faget. Men de kan nogle gange også blive for ivrige og så når de ikke lige at læse opskriften ordenligt

Eleverne skal halvere opskriften. Når de er færdige og deres fritatta står i ovnen, dækker de bord og ordner køkkenet. De skal finde de ting der mangler i skuffer og skabe før de må sætte sig til bords og så skal Dorthe lige godkende det.

Rekordmange Sammen med 170.000 andre danske skolebørn skal de blandt andet bage søde æbleboller og give en italiensk æggekage et tvist med danske æbler.

- Vi oplever, at mange børn aldrig har været på æblerov, selvom Danmark bugner af æbler her i efteråret, og de er heller ikke helt klar over, hvor meget man kan bruge et dansk æble til. De kender bedst de søde, udenlandske æbler, men de danske æbler har meget mere knald på smagen, så de er fortrinlige i alt fra morgenmad til aftensmad - og naturligvis dessert. Børnene kan derfor blive mad-reddere ved at lære at bruge de mange danske æbler lige nu. Og så skal de naturligvis også smage æblerne og opleve, hvordan de kommer fra jord til bord, siger Bente Svane Nielsen, der er projektchef for GoCook, Coops madprogram for børn og unge.

Og noget kunne tyde på, at det ikke kun er GoCook, der godt kunne tænke sig, at børnene lærte de danske æbler bedre at kende. Skolerne har tilmeldt sig som aldrig før, så der i år er rekorddeltagelse med knap 7.500 tilmeldte klasser fordelt over hele landet.