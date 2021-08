Et udsnit fra kataloget "Kunst i Halsnæs", hvor man kan læse mere om de enkelte kunstnere , kunsthåndværkere og gallerier. Foto: Kim Larsen

50 kunstnere åbner døren

Mød dem i weekenden 7.-8. august til "Åbne Atelierdøre"

Halsnæs - 05. august 2021 kl. 09:59 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

I weekenden lørdag og søndag 7.-8. august slår 50 kunstnere, kunsthåndværkere og gallerier dørene op for et kig ind i kunstnerens maskinrum. Der bliver lejlighed til at se en masse kunst og høre om teknikker samt bag- og bevæggrund for de enkelte kunstværker.

Besøgene er helt uforpligtigende - du møder bare op i åbningstiden mellem 11 og 17. Kataloget "Kunst i Halsnæs" viser vej. Har du endnu ikke fået fingre i det, kan det hentes på turistkontoret eller på nettet på adressen: www.kunstihalsnaes.dk

Kunsten er en faktor i Halsnæs Åbne Atelierdøre har for mange været en begyndelse til at turde springe ud i kunsten. Og kunsten er en betydelig faktor i Halsnæs, fastslår kunstnerne i en pressemeddelelse:

"Kunsten fungerer som en motor, der er med til at udvikle Halsnæs og gøre området til et anderledes sted at besøge. Mange er bliver så inspireret, at de vælger at gøre slå sig ned fast ned i Halsnæs."

"Hop gerne på cyklen og bevæg dig ud i den smukke natur og find de herligste kunstkrydderier fordelt mellem land og by i vores smukke natur," lyder opfordringen.

Det er både maleri, skulpturer, keramik, glaskunst, smykkekunst, kreativt strik, gamle møbler redesignet og upcyclet til ny brug - et overflødighedshorn af inspiration.

"Er du på kig efter ny kunst er det en oplagt mulighed at begynde her! Her er kunst i alle prisklasser, og mange af kunstnerne er top professionelle. Men køb altid kunst med hjertet, det giver en varig glæde og fornøjelse i mange år," skriver kunstnerne videre.

Fællesudstilling I år er 'Åbne Atelierdøre' blevet tilført et nyt element. En fællesudstilling i Ågalleriet, som åbner torsdag 5. august og varer frem til 15. august - alle dage kl. 11-16.

Ågalleriet finder du på Krudtværksområdet i Frederiksværk, Hans Futtrups Sti 5.