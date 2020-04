Artiklen: 50-årig anholdt for tyveri fra REMA

Tirsdag klokken 11.44 blev det anmeldt, at der mellem mandag klokken 18.00 og tirsdag klokken 03.30 var blevet stjålet krukker, blomster og haveudstyr fra en indhegning tilhørende Rema 1000 ved Høje Tøpholm i Hundested. Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

På baggrund af efterforskning i sagen fandt politiet frem til en mistænkt. Tirsdag aften klokken 19.05 blev den mistænkte, en 50-årig mand fra Hundested, standset på Christiansgade i Hillerød anholdt og sigtet for butikstyveri. Da patruljen standede ham, kunne de konstatere, at han var frakendt sin førerret, hvilket han derfor også modtog en sigtelse for.