Der er stor rift om det ledige job på direktionsgangen i Halsnæs Kommune. Foto. Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: 45 ansøgere jagter direktørpost Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

45 ansøgere jagter direktørpost

Halsnæs - 10. januar 2018 kl. 05:42 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er rift om at blive ny direktør i Halsnæs Kommune.

Da ansøgningsfristen til den ledige stol på direktørgangen udløb mandag den 8. januar lå der 45 ansøgninger - fra 36 mænd og ni kvinder - på kommunaldirektør Anders Mørk Hansens bord og ventede på at blive læst. - Det er et godt felt med mange dygtige ansøgere i blandt. Det er måske også en smule flere ansøgere end forventet, men det har vi ikke tænkt så meget over. Deres kvaliteter er vigtigere for os end antallet af ansøgere, siger Anders Mørk Hansen.

I dag mødes ansættelsesudvalget for første gang. På baggrund af ansøgningerne reducerer de feltet af mulige emner betragteligt og udpeger mellem fem og syv kandidater, som går videre til første samtale.

Efter samtalerne slipper 2-3 kandidater gennem nåleøjet, og de vil herefter blive målt og vejet nøje.

- Inden kandidaterne kommer til anden samtale skal de ind i gennem et større testforløb hos konsulentfirmaet Muusmann. Her skal de blandt andet løse flere skriftlige opgaver og interviewes af en psykolog og en konsulent. Det er en proces, som skal afdække deres kompetencer, viden og personlighed, siger Anders Mørk Hansen.

Testen munder ud i en rapport, som både kandidaten og ansættelsesudvalget får. Den bliver brugt som udgangspunkt til anden samtale, hvor kandidaterne også får stukket en opgave i hånden.

Til sidst vil en enkelt kvinde eller mand blive udpeget som ny direktør, og det kommer, hvis alt går efter planen, allerede til at ske januar.

- Vi vil meget gerne gøre det i den her måned. Det er byrådet, som skal godkende ansættelsen, og vi vil gerne nå at have det med på byrådsmødet i januar, siger Anders Mørk Hansen.

Halsnæs Kommune har på forhånd ridset op, hvilken profil de kigger efter. I en annonce i Politiken og på stillingsprofilen i jobopslaget fremgår det, at den kommende direktør skal være analystisk skarp, opmærksom, visionær, troværdig og have en ligefrem og uhøjtidelig personlighed. Vedkommende skal også kunne levendegøre og realisere de politiske visioner og have stærke kommunikative evner.

- Vi har lavet en stillingsprofil, som groft sagt er vores pejlemærker. Den handler både om de kompetencer, som vi kigger efter, men også hvilken kommune vi er, og som kandidaten skal kunne spille ind i, siger Anders Mørk Hansen.

I en kommune som har vand til tre ud af fire sider, er der naturligvis også lagt vægt på, at den nye direktør er søstærk, kan søsætte egne ideer og kan stå fast, også i høj søgang.

Posten som direktør er blevet ledig, da Kim Jørgensen per 1. januar i år forlod direktørgangen i Halsnæs Kommune for et job som direktør for teknik og kultur i Helsingør kommune.