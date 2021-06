Se billedserie Nostagiholdet før turen rundt om Arresø. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

40-årig blev årets forening

Halsnæs - 26. juni 2021 kl. 14:24 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Der er ingen 40 årskrise her, forsikrede formand for Frederiksværk Motions Cykelklub Torben Snowman, da foreningen lørdag fejrede sit 40 års jubilæum på Magleblik Skole, og det blev understreget på flere måder på dagen.

Således kunne borgmester Steffen Jensen (S) i sin tale til klubben afsløre, at Frederiksværk Motions Cykelklub er kåret til Årets Idrætsforening i Halsnæs.

- At I vinder en pris skyldes først og fremmest den gode og brede klub i har med stigende medlemstal. Jeres selvhjulpenhed, evnen til at få tingene gjort, jeres store udvikling gennem årene og særlig i de senere år, hvor klubben er udvidet med en triatlonafdeling og ikke mindst jeres engagement i diverse idrætsstævner til gavn og glæde for lokalsamfuindet, begrundede borgmesteren valget.

To dage før jubilæet fik Frederiksværk Motions Cykelklub en ekstraordinær gave, da byrådet i Halsnæs godkendte en bevilling på 240.000 kr. til etablering af e-cykling og dermed en stor optimering af klubbens spinninglokale i kælderen under Magleblik Skole. Den samlede investering er beregnet til 360.000 kr., og klubben skal nu igang med at skaffe de øvrige midler.

At der er gang i foreningen blev også understreget at, at omkring 70 af medlemmerne inden receptionen tog turen rundt om Arresø, bl.a. en »nostalgigruppe« på gamle cykler og i gamle trøjer.

Formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati Helle Lunderød (S) noterede sig i sin tale, at man i klubben ikke bare lagde sig i baghjul, men tog sine føringer og hun understregede den stærke holdånd, som også blev fremhævet af formand Torben Snowman som klubbens DNA.

Tre af klubbens pionerer blev udnævnt til æresmedlemmer: Per Thybring, Børge Nielsen og Poul Christiansen, og der var bl.a. også klapsalver til Leif Nielsen, der har kørt den svenske cykelklassiker Vätternrunden 40 gange som den udlænding der har deltage flest gange. Lysten til at deltage i turen rundt om Sveriges næststørste sø der var med til at sætte gang i planerne om etablleringen af motionscykelklubben i Frederiksværk, som i dag har 149 medlemmer.