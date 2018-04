En mand fra Hundested blev i Retten i Hillerød dømt for over 100 forhold. Foto: Hans Jørgen Johansen

39-årig mand dømt for over 100 forhold

Halsnæs - 18. april 2018 kl. 10:04 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 39-årige serbiske statsborger Goran Sajin, som har bopæl i Hundested, er ved Retten i Hillerød blevet idømt 2 års fængsel for 101 forhold. Han blev også frakendt førerretten i 10 år og udvist betinget af Danmark.

Goran Sajin var tiltalt for i alt 129 tilfælde af blandt andet indbrud, tyveri, vold, narkokørsel og besiddelse af euforiserende stoffer, kørsel i frakendelsestiden samt overtrædelse af tilhold. Han har erkendt størstedelen af forholdene, men nægtede sig helt eller delvis skyldig i en tredjedel.

Den 39-årige mødte ikke op til domsafsigelsen. Goran Sajin har ikke været varetægtsfængslet under sagen, men blev fængslet efter dom in absentia. Han forventes fremstillet ved Retten i Hillerød onsdag eftermiddag.

Anklager Anne-Mette Wedell Seerup, fra Anklagemyndigheden i Nordsjælland, havde i sin procedure nedlagt påstand om, at den 39-årige mand skulle idømmes mindst to år og seks måneders fængsel samt frakendelse af førerretten i 10 år.

- Jeg er meget tilfreds med, at retten var enig i, at der skulle udmåles en længere fængselsstraf. Der var tale et stort antal forhold begået over en periode på et år. Jeg er også tilfreds med, at retten fulgte min begæring om at varetægtsfængsle den 39-årige in absentia, udtaler anklager Anne-Mette Wedell Seerup.

Goran Sajin blev to gange sidste år fremstillet for en dommer, men begge gange valgte den pågældende dommer at løslade manden. I marts 2017 blev han fremstillet for indbrud og tyveri men løsladt, da dommeren ikke mente, at der var grundlag for en fængsling på grund af sagens betydning og den forventede straf.

I juli 2017 stod den 39-årige igen foran en dommer, men blev også her løsladt, da dommeren ikke mente, at der var grund til at tro, at den 39-årige mand ville begå ny kriminalitet.

Forholdene i tiltalen fordeler sig således (bemærk, at et forhold kan indeholde flere tilfælde af lovovertrædelser):

o Besiddelse af euforiserende stoffer: 9 forhold

o Brugstyveri: 7 forhold

o Forsøg på databedrageri: 2 forhold

o Hærværk: 4 forhold

o Kørsel i frakendelsestid: 17 forhold

o Narkokørsel: 13 forhold

o Overtrædelse af tilhold: 10 forhold

o Overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen: 7 forhold

o Trusler: 3 forhold

o Tyveri: 39 forhold

o Ulovlig omgang med hittegods: 6 forhold

o Vold: 2 forhold (efter §244)

o Ulovlig indtrængen: 2 forhold

o Overtrædelse af våbenbekendtgørelsen: 1 forhold

o Ugrundet alarmopkald: 1 forhold

o Øvrige overtrædelser af færdselsloven: 3 forhold

