350.000 kroner til landsbypedeller og grejbank

Halsnæs - 21. december 2020 kl. 11:19 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Hele 350.000 kroner fra Liv og Lands forsøgspulje, som hører under Erhvervsstyrelsen, bliver nu sendt i retning af Torupfonden som en tidlig julegave. Pengene skal bruges til at sikre, at Torups beboere nemmere kan få lokal og praktisk hjælp - enten i form af det grej, de lige står og mangler eller i form af en hjælpende hånd.

Planerne skal konkret føres ud i livet ved at oprette og drive en grejbank med fælles værktøj og redskaber og ved at ansætte to-tre landsbypedeller, som skal være med til at løse små hverdagsproblemer med tætningslister, radiatorventiler og forlængerledninger.

- Tanken er, at landsbypedellerne skal hjælpe med nogle af alle de banale småting, som ellers tit får lov at ligge hen, men som kan være til irritation i dagligdagen, har formand for Torup Ting, Peter Plant, tidligere fortalt Frederiksborg Amts Avis.

Ambitionen er, at landsbypedellerne i samarbejde med kommunen, kan blive til fleksible arbejdspladser eller seniorjobs.

I førse omgang er det dog meningen, at midlerne skal gå til at ansætte to deltidsmedarbejdere, der skal varetage og udvikle projektet, ansætte pedeller og etablere grejbanken.

Projektet fik også tidligere i år støtte fra Nordea-fondens »Her bor vi-pulje« i form af 100.000 kroner.