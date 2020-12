340 beboere fik en herlig julehilsen

"Vi fik egentlig ideen fra et andet boligområde, hvor den lokale boligforening syntes at deres beboere skulle have en kærlig hilsen op til jul".

Sådan fortæller Hanne Lindahl, næstformand i bestyrelsen i Maglehøj Boligforening. Fra idé til tanke og videre til handling tog ikke lang tid:

"Vi ringede rundt til flere forretningsdrivende i Frederiksværk for at høre om de ville støtte op om ideen, det var der heldigvis flere der var, og så gik vi ellers i gang", lyder det endvidere fra Hanne Lindahl.

Så med støtte fra Kvickly i Frederiksværk, købmanden på Ellevej, Frivilligforeningen Maglehøj og afdelingsbestyrelsen, blev der samlet ind, så der kunne deles juleposer ud til 340 beboere, i denne svære tid, hvor mange ældre, familier og børn har det svært med de forskellige corona-restriktioner.