Halsnæs får mulighed for at bruge 3,3 mio. på at opnormere arbejdstiden hos de ansatte i ældreplejen. Ældreråd, udvalg og kommunens administration var dog ikke helt enige i fordeling. Foto: Kenn Thomsen

3,3 mio. skal give bedre bemanding i ældreplejen

En pengepose med finanslovsmidler fra staten skal bruges på at skabe bedre ældrepleje i Halsnæs Kommune. I alt tilfalder der kommunen 3,3 mio. kroner fra 2018 og frem, og pengene vil blive brugt på en opjustering af arbejdstiden for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere. Det besluttede kommunens udvalg for ældre og handicappede på et møde den 12. april.

- Vi har en del medarbejdere, der ikke er på fuld tid, og det får de nu mulighed for at komme. Dem, der har brug for det eller lyst til det, kan nu få flere timer. Derudover vil der være midler til overs, som vil blive brugt på at ansætte flere varme hænder, siger Lisbet Møller(EL), formand for udvalget for ældre og handicappede.