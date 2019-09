320 kilo skrald blev samlet i naturen

- Hvis vi kan gøre bare lidt for at engagere endnu flere danskere i kampen for at få vores natur fri af affald, så gør vi det. Vi havde ikke kunnet gøre det uden vores partnere i JCI, hvis frivillige ildsjæle har gjort et fantastisk stykke arbejde ved at få de her indsamlinger stablet på benene. Jeg er vildt imponeret over, hvor meget affald det er lykkedes at indsamle bare på en lørdag formiddag, siger Dirk Fust, administrerende direktør i Lidl Danmark, der også fremhæver, at man har tænkt sig at fortsætte engagementet i World Cleanup Day til næste år.