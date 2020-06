En 32-årig mand er blevet sigtet af politiet for vold mod sin kæreste i Frederiksværk.

32-årig sigtet for vold mod kæreste

En 32-årig mand blev natten til søndag anholdt for vold mod sin kæreste i Frederiksværk, oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

Klokken 01.32 fik politiet en anmeldelse om, at kvinden havde fået to slag i venstre side af ansigtet af manden. En patrulje kørte til stedet, hvor de fandt den 32-årige, som blev sigtet for vold og taget med til politistationen i Hillerød.