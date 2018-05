YouSee udruller nyt bredbåndsnet til Hundested. Foto: Morten Henriksen

315 huse får bedre bredbånd

Halsnæs - 24. maj 2018 kl. 13:24 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

315 husstande i området mellem Hundested og Kikhavn mod nord står til at få bedre bredbånd. YouSee etablerer i øjeblikket bedre bredbånd i området, hvor der blandt andet bliver lagt fiberkabler i jorden. De nye kabler fører frem til to nye mikrocentraler, som YouSee installerer. Det betyder, at de omkringliggende boliger får adgang til højere bredbåndshastigheder.

Installationen af bredbåndsnettet kommer i stand, efter at der er blevet indsamlet underskrifter i området.

- Der har været et lokalt ønske om bedre bredbånd, og vi er glade for, at vi sammen med lokale har fundet en god løsning. Vi har haft en rigtig god dialog med lokale ildsjæle, som har indsamlet underskrifter for at sikre, at et nyt bredbåndsnet også ville blive taget i brug, fortæller kommerciel direktør i YouSee, Eva Birgitte Bisgaard.

Da YouSee fortsat vil levere bredbåndsforbindelsen via de eksisterende telefonkabler, der fører ud til de enkelte huses telefonstik, skal der ikke foretages noget gravearbejde. Det betyder også, at der ikke er nogen tilslutningspris.

- Hastigheden vil variere fra hjem til hjem, alt efter hvor langt der er til en af de to nye centraler, men alle 315 adresser vil opleve en forbedring. Konkret betyder det, at nogle vil kunne se video og tv over nettet, mens det ikke er muligt for alle i dag, siger Eva Birgitte Bisgaard.

De to nye mikrocentraler, der er gadeskab med teknisk udstyr, vil blive placeret på henholdsvis Kikhavnvejen og Ll Karlsmindevej.

- Når centralerne er i drift, skal interesserede dog selv kontakte os. Kunderne vil typisk have ældre abonnementer med lav hastighed, så hvis man ønsker et nyt abonnement med højere hastighed, skal man kontakte os, siger hun videre.

YouSee forventer, at de første kunder har adgang til bedre bredbånd i slutningen af maj, mens hele arbejdet forventes afsluttet sidst i juni.