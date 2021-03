31-årig med amfetamin, nødblus og fire knive

Mandag aften kl. Klokken 22.15 var en patrulje forbi Lynæs Havnevej, og her traf de to personer, der blev skønnet påvirkede af euforiserende stoffer.

Ved ved den efterfølgende visitation af de to samt ransagning af deres bil, blev der fundet en mindre mængde amfetamin, som den ene, en 31-årig mand fra Hundested, blev sigtet for at have været i besiddelse af.

I bilen blev der desuden fundet et nødblus, og han blev derfor også sigtet efter fyrværkerilovens bestemmelser.

Han blev desuden sigtet for at have fire knive på sig, mens den anden person, også en 31-årig mand, blev sigtet for at være i besiddelse af en kniv.